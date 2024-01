Mercato Napoli, Osimhen ai saluti: il sostituto arriva con lo scambio

Mercato Napoli, sono ore frenetiche per i partenopei che lavorano anche in vista dell’estate. In tal senso, arrivano degli sviluppi importanti relativi al futuro di Victor Osimhen. La svolta è rappresentata dallo scambio che porterebbe all’ombra del Vesuvio anche l’erede del bomber nigeriano. Vediamo le ultime a riguardo.

Ad ormai pochissimi giorni dalla chiusura del mercato invernale, le grandi squadre in maniera inevitabile sono già al lavoro per programmare il futuro. Tra queste non si può non annoverare il Napoli, che ormai è perfettamente consapevole del fatto che in estate perderà Victor Osimhen. Il bomber nigeriano ha di fatto annunciato che andrà via e gli ha fatto eco, per così dire, poche ore dopo Aurelio De Laurentiis. In tal senso arriva una svolta, dal momento che è stata trovata l’intesa per la sua cessione. Ed il sostituto può arrivare proprio nell’ambito di questo scambio a dir poco interessante. E si tratterebbe di un calciatore che potrebbe seriamente infiammare il Diego Armando Maradona.

Mercato Napoli, accordo per l’addio del nigeriano

Il bomber nigeriano, come è noto, nella prossima sessione di mercato è pronto ad infiammare gli spiriti degli addetti ai lavori. Sarà, verosimilmente, il colpo più importante in termini economici della prossima sessione ed una squadra si è portata molto avanti.

Stando a quanto raccontato dal giornalista Maurizio Pistocchi, Victor Osimhen sarà il nuovo centravanti del Paris Saint Germain. Firmerà con il club parigino un contratto di 4 anni a 12 milioni a stagione. Sarà lui, dunque, il sostituto di Mbappè, sempre più vicino a passare al Real Madrid. E per l’erede del nigeriano arrivano notizie importanti.

Osimhen al PSG: Goncalo Ramos passa al Napoli?

Se dovesse trovare conferma questa notizia di un accordo già trovato con il Paris Saint Germain in vista dell’estate, allora per il Napoli si aprirebbe la strada anche per il suo erede. Secondo Goal.com, infatti, gli azzurri stanno seguendo per il post Osimhen Goncalo Ramos. Il bomber portoghese, con l’arrivo del nigeriano, troverebbe meno spazio e potrebbe chiedere la cessione. Non è da escludere, anzi, che i due club possano impostare il discorso proprio sulla base di uno scambio. Con i parigini che ovviamente dovrebbero inserire anche un conguaglio economico da riconoscere al Napoli.