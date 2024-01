Mourinho in panchina: decisione presa, c’è il sì del club

José Mourinho è ormai prossimo a tornare in panchina. Il tecnico è pronto a sognare in grande con una big. Ragionamenti in corso, decisioni prese nel giro di poco tempo.

Mourinho di nuovo in panchina in una big? Ipotesi più probabile considerando la volontà del portoghese. Il tecnico per il momento si prenderà qualche settimana di pausa e solo dopo scioglierà i dubbi su cosa fare al termine della stagione.

Secondo quanto riferito da The Sun, un club ha individuato in Mourinho il giusto tecnico e sono in corso tutte le riflessioni del caso. Nessuna scelta fatta e i dubbi saranno sciolti solamente nelle prossime settimane e presto sono attese delle novità.

Mourinho piace ad una big: ragionamenti in corso

Non è la prima volta che Mourinho interrompe la stagione in anticipo, ma il tecnico portoghese è pronto a ripartire. Di certo la delusione per la fine del rapporto con la Roma è ancora grande e quindi ci vorrà un po’ di tempo prima di rivederlo alla guida di un club, ma il portoghese non è uno che lascia passare molte settimane prima di ripartire e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro su cosa sceglierà lo Special One.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Liverpool starebbe pensando a Mourinho e potrebbe puntare su di lui per il post Klopp. Non è un mistero che in questa stagione ci sono state difficoltà e il nome del lusitano rappresenta quello giusto per ripartire dopo un periodo non assolutamente semplice. Naturalmente la parola spetta allo Special One, che dovrà scegliere di accettare questa scommessa.

In corsa, stando ai bookie, ci sarebbero anche altri club europei oltre che squadre arabe. Quest’ultima pista non è propriamente da escludere anche se Mou, visto come si è concluso il rapporto con la Roma, potrebbe decidere di continuare su un campionato europeo. Attenzione anche all’ipotesi nazionale.

Futuro Mourinho: il Liverpool pronto ad affondare il colpo

Il Liverpool nel futuro di Mourinho? Non possiamo escludere niente, ma le prossime settimane settimane saranno decisive. Il lusitano si prenderà ancora un po’ di tempo per smaltire l’esonero dalla Roma e poi ripartirà. Siamo certi che le offerte non mancheranno e sarà direttamente il tecnico a scegliere la destinazione giusta. Tutto può succedere e vedremo alla fine quale sarà la sua nuova squadra.