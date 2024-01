Mourinho nuovo allenatore del Napoli: hanno messo nero su bianco

José Mourinho potrebbe prendere il posto occupato ora da Walter Mazzarri e diventare il nuovo allenatore del Napoli: spunta un nuovo indizio

Dove proseguirà la carriera di José Mourinho? E soprattutto quanto ha ancora da dare lo Special One al calcio europeo? Domanda più che legittima, visto che il trainer di Setubal ha raccolto vari esoneri negli ultimi anni. Sulla panchina della Roma si è reso protagonista di un’avventura caratterizzata da troppi alti e bassi, anche se i tifosi giallorossi gli sono grati per il trionfo in Conference.

Non dimentichiamo, poi, che l’ex Inter ha letteralmente sfiorato l’Europa League soltanto qualche mese fa, al termine di una finale che è stata condizionata molto da una gestione arbitrale tutt’altro che soddisfacente. Alla fine i pesanti ko subiti per mano di Lazio e Milan sono costati carissimo allo Special One.

Come noto i Friedkin gli hanno dato il benservito affidando la panchina a Daniele De Rossi. Adesso cosa succederà? Sicuramente Mourinho ha bisogno di un po’ di tempo per schiarirsi le idee, come sottolineato anche dal suo agente Jorge Mendes nell’intervista concessa ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’.

Ma comunque stanno già circolando delle voci riguardanti il futuro del tecnico portoghese, che probabilmente preferirebbe ancora rimanere in Europa per qualche anno prima di provare un’esperienza diversa. A tal proposito si è parlato di un interessamento concreto da parte dell’Al-Shabab, il quale sarebbe disposto a ricoprire d’oro l’allenatore ex Real Madrid.

Forse, però, per il trasferimento in Arabia Saudita è troppo presto. Attenzione, infatti, all’ipotesi Napoli, con Walter Mazzarri destinato ad abbandonare la panchina azzurra al termine della stagione in corso. E se fosse proprio Mourinho colui che prenderà il posto del collega toscano nei mesi a venire.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi, tra l’altro ieri De Laurentiis ha chiuso la porta, anche perché non si tratta di un matrimonio semplice da realizzare. Sia per un discorso economico che, soprattutto, sportivo. Mourinho sulla carta non è uno di quei tecnici che sanno valorizzare parecchio gli elementi più giovani, generando valori importanti all’interno della rosa.

Napoli, Mourinho al posto di Mazzarri: i bookmaker ci credono

Inevitabilmente questo va a scontrarsi con la linea di mercato del Napoli. Inoltre il mister lusitano rappresenta un personaggio particolarmente ingombrante e molto poco aziendalista. Probabilmente il patron De Laurentiis ha in mente profili differenti per la panchina del club partenopeo, ma i bookmakers credono a questa unione. Difatti, Mourinho allenatore degli azzurri al 1/08/2024 è balzato in testa a quota 2.75 su Sisal.

Subito dopo, al secondo posto, troviamo Conte a 4.50, seguito da Vincenzo Italiano a 6.00. Insomma, la pista Mourinho va tenuta in considerazione. Staremo a vedere.