Napoli, cambio di modulo decisivo: cessione immediata

Walter Mazzarri ha rivoluzionato il Napoli ancora una volta: ora potrebbe esserci la cessione definitiva, ecco l’annuncio dell’agente

Dal 4-3-3 spumeggiante di Luciano Spalletti alla difesa a tre di Walter Mazzarri. In Supercoppa lo stesso allenatore del Napoli ha optato per un ritorno al passato: ora potrebbe arrivare la cessione a gennaio con la verità annunciata dal suo agente pochi minuti fa.

Tutto cambia in fretta nel mondo del calcio. Una rivoluzione continua in casa Napoli con il cambio di modulo di Walter Mazzarri che è tornato ad optare per la difesa a tre. Ora potrebbe arrivare la cessione a gennaio per fargli ritrovare un minutaggio maggiore. Una voglia immensa di essere protagonista anche altrove, ma con la speranza di trovare una destinazione fondamentale per il suo futuro.

Napoli, addio a gennaio: la verità del suo agente

Saranno ore frenetiche per pensare anche alle ultime cessioni di gennaio. Il presidente De Laurentiis ha cercato di accontentare Mazzarri con innesti di spessore, pronti ad essere già impiegati dallo stesso allenatore azzurro. Il cambio di modulo potrebbe così portare lontano da Napoli altri calciatori: ecco la verità a galla.

Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio dell’agente di Gianluca Gaetano, Mario Giuffredi, che ha svelato quello che sta succedendo intorno al suo assistito ai microfoni di Radio Serie A. Ha rivelato che non era in uscita inizialmente, ma ora con il cambio di modulo con due centrocampisti potrebbe partire subito negli ultimi giorni di calciomercato.

Una soluzione last-minute per ritrovare un minutaggio maggiore dopo aver trionfato con i colori azzurri, quelli della sua squadra del cuore. Il centrocampista napoletano è pronto a dire addio al Napoli con un prestito immediato a gennaio: il suo agente ha svelato tutta la verità.