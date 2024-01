Napoli, Osimhen porta un campione: sorride De Laurentiis

In attesa del suo ritorno dalla Coppa d’Africa, Victor Osimhen potrebbe portare al Napoli campione d’Italia un nuovo calciatore

Dopo la vittoria nel derby contro la Salernitana, il Napoli ha prima sconfitto la Fiorentina nella semifinale della Supercoppa e poi ha perso la successiva finale contro l’Inter. Tuttavia, al netto del forte dispiacere per aver perso la possibilità di vincere un trofeo all’ultimo minuto, in casa azzurra c’è ora più fiducia per le prossime partite.

Dal secondo tempo contro la Salernitana, esattamente da quando Walter Mazzarri è passato ad una difesa a tre, i partenopei hanno mostrato una maggiore solidità difensiva che si è unita ad un miglioramento anche della condizione fisica rispetto alle settimane precedenti. Il Napoli, quindi, può pensare con un po’ di fiducia allo scontro diretto per accedere alla prossima edizione della Champions League di domenica sera contro la Lazio, anche se tra le fila partenopee bisogna registrare tantissime assenze.

Per la sfida contro i biancocelesti, di fatto, Walter Mazzarri (tra infortunati, squalificati e Coppa d’Africa) dovrà fare a meno della bellezza di nove calciatori. Tra questi, ovviamente, c’è Victor Osimhen. Quest’ultimo, di fatto, questa sera scenderà in campo con la sua Nigeria per sfidare il Camerun di Frank Anguissa nell’ottavo di finale della Coppa d’Africa. Tuttavia, in attesa del ritorno di uno dei due big, proprio il centravanti nigeriano ha fatto ‘sorridere’ Aurelio De Laurentiis in sede di calciomercato.

Mercato Napoli, Osimhen porta un rinforzo: scambio con il Chelsea

Victor Osimhen, dopo aver rinnovato il contratto con il Napoli, nei giorni scorsi ha strizzato l’occhio alla Premier League tramite un’intervista che ha fatto molto discutere. Sul capocannoniere del campionato di Serie A dell’anno scorso, secondo varie indiscrezioni di mercato, ci sarebbe infatti il forte interesse del Chelsea di Mauricio Pochettino.

I ‘Blues’, però, non hanno l’intenzione di pagare l’intera clausola rescissoria da 130 milioni di euro. Proprio per evitare un esborso così importante, il Chelsea sarebbe disposto ad offrire il cartellino di Nicolas Jackson per far abbassare le pretese economiche di Aurelio De Laurentiis, il quale potrebbe gradire l’inserimento del centravanti senegalese.

Nicolas Jackson, classe 2001, al Napoli potrebbe fare il definitivo salto di qualità nel panorama calcistico europeo. Nel frattempo, tra Premier League e la Carabao Cup, l’attaccante ha segnato 8 gol nelle 23 partite giocate quest’anno con la maglia del Chelsea.