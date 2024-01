Napoli spiazzato: ha chiesto la cessione, addio last minute

Dopo i tanti arrivi in questa sessione di mercato invernale, in casa Napoli potrebbe esserci una cessione last minute sorprendente

Il Napoli ha dovuto alzare bandiera bianca anche nella Final Four della Superlega italiana. Dopo aver battuto in semifinale la Fiorentina di Vincenzo Italiano, infatti, gli azzurri hanno dovuto alzare bandiera bianca in finale dinanzi al gol di realizzato da Lautaro Martinez dell’Inter nei minuti finali del match.

La squadra di Walter Mazzarri, di fatto, ha mostrato degli importanti miglioramenti, soprattutto a livello di condizione fisica, ma la sconfitta in Finale di Supercoppa è solo l’ennesima delusione di questa stagione così disastrata. Le uniche notizie positive di questi giorni in casa Napoli sono arrivate infatti dalle varie trattative di calciomercato.

Proprio come promesso dallo stesso Aurelio De Laurentiis dopo il pareggio deludente di Capodanno contro il Monza, infatti, il Napoli è stato sicuramente il club che si è mosso di più in questa sessione di mercato invernale. Tuttavia, proprio in queste ultime, tra le fila della squadra allenata da Walter Mazzarri bisogna registrare un possibile addio last minute che ha davvero spiazzato tutta la piazza partenopea.

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, Gianluca Gaetano ha manifestato ai dirigenti del Napoli di voler giocare con molta più continuità.

Proprio per questo motivo, il giovane centrocampista nei prossimi giorni potrebbe andare in una squadra che gli possa dare la possibilità di scendere in campo con una certa regolarità.

Napoli, Gaetano può andare via in prestito per giocare con più continuità

Il Napoli cercherà quindi di trovare a Gianluca Gaetano una squadra, o di Serie A o di una squadra d’alta classifica del campionato di Serie B, che gli faccia esprimere tutte le qualità tecniche che possiede. Fino a questo momento, di fatto, il prodotto delle giovanili partenopee ha davvero giocato poco in questa stagione: appena 12 presenze in cui ha collezionato appena 268 minuti.

La squadra più vicina a Gianluca Gaetano, almeno secondo varie indiscrezioni di mercato, è il Parma di Fabio Pecchia. Proprio con quest’ultimo, tra l’altro ex giocatore del Napoli, il classe 2000 ha ottenuto due anni fa una storica promozione in Serie A con la Cremonese, allenata proprio dal tecnico formiano. Nei prossimi giorni, visto che questa sessione di mercato terminerà il prossimo primo febbraio, ci saranno sicuramente degli aggiornamenti sul futuro dell’ex Primavera del team campano.