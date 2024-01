Nuovo sogno per De Laurentiis, la scelta per la panchina è fatta

Aurelio De Laurentiis sembra avere un nuovo sogno per la panchina del suo Napoli: la scelta è stata fatta, ecco gli ostacoli

“Abbiamo un sogno nel cuore“, recita una vecchia canzoncina cantata dai tifosi del Napoli per accompagnare le cavalcate trionfali degli azzurri verso lo scudetto. Da adesso, un sogno nel cuore, lo ha anche il presidente partenopeo, Aurelio De Laurentiis che sembra aver deciso a chi affidare la panchina del Napoli che verrà.

In un solo colpo sono stati scavalcati tutti i nomi fatti fin qui: da Mourinho a Thiago Motta, passando per Italiano e persino Conte. Un nome che potrebbe accendere davvero la fantasia non solo di ADL ma dell’intero popolo partenopeo.

Naturalmente ci riferiamo alla prossima stagione, quando andrà in scena la rivoluzione in casa Napoli con un nuovo progetto affidato ad un nuovo tecnico. Walter Mazzarri ha le stimmate del traghettatore e il suo compito sarà cercare di portare più in alto possibile il club azzurro, magari qualificandolo in Champions. Poi il suo compito a fine maggio sarà esaurito.

In ogni caso, con la Champions o senza, la prossima annata sarà rivoluzionaria per il Napoli a partire dai suoi interpreti. Andranno via anche molti protagonisti dello scudetto e la nuova squadra verrà forgiata sulle ceneri di quella che l’anno scorso ha incantato il mondo. Il tutto passerà anche dalla scelta del tecnico che dovrà essere meticolosa e fatta prendendosi tutto il tempo necessario da parte di De Laurentiis. Se fosse per lui, però, avrebbe già deciso…

Hanno fatto scalpore nella mattinata di venerdì le dichiarazioni di Jurgen Klopp. Il tecnico tedesco ha annunciato che a fine stagione lascerà il Liverpool dopo tanti anni in reds.

A message to Liverpool supporters from Jürgen Klopp. pic.twitter.com/l7rtmxgOzt — Liverpool FC (@LFC) January 26, 2024

La sua è una decisione definitiva ma non è stata presa perché non stava più bene nel club che l’ha reso immortale. Semplicemente ha bisogno di staccare un po’, sentendo di aver dato tutto per la causa. Ha anche ammesso di amare il Liverpool e di non vedersi in nessun altra squadra di Premier League.

Panchina Napoli, sogno Klopp per De Laurentiis

Dunque la sua carriera proseguirà altrove, non in Inghilterra. E le scelte a questo punto si assottigliano. L’ex Borussia Dortmund ha sempre strizzato gli occhi ad un possibile approdo in Italia e anche al Napoli. La città partenopea gli è entrata dentro quando è venuto a giocarci con il suo Liverpool. Lui è il sogno di De Laurentiis e di tutti i tifosi, ma la strada appare in salita.

Il motivo è che dietro al suo addio ai reds Klopp ha detto chiaramente che sente il bisogno di volersi riposare e prendere un po’ di tempo per sé stesso e per la famiglia. Dunque è probabile che decida di concedersi (almeno) un anno sabbatico. A De Laurentiis l’arduo compito di persuaderlo a tornare subito in sella.