Osimhen e Kvaratskhelia a confronto: “Mancanza di professionalità”

Fanno discutere le parole rilasciate da Victor Osimhen sul suo futuro: arriva la stoccata al bomber nigeriano, confronto con Kvaratskhelia

Ormai il destino appare segnato. Victor Osimhen nell’intervista concessa alla ‘Cbs’ ha lasciato intendere chiaramente che si è convinto a dire addio al Napoli al termine della stagione in corso. Il club campano sta decisamente stretto all’attaccante classe ’98, che ha compiuto 25 anni lo scorso 29 dicembre. “Ho già deciso cosa voglio fare a fine stagione“, ha dichiarato l’ex Lille.

In più Osimhen ha ribadito che gli piacerebbe eccome giocare in Premier League, uno dei campionati più importanti al mondo. Allo stesso tempo non è da escludere che il numero nove degli azzurri finisca al Paris Saint Germain o al Real Madrid, come svelato anche dal presidente De Laurentiis. Insomma, ci sono diverse ipotesi sul tavolo.

Ad ogni modo, chiunque vorrà assicurarsi le prestazioni di Osimhen dovrà pagare interamente la clausola rescissoria che si attesta intorno ai 130 milioni di euro, altrimenti il patron azzurro non sarà disposto a privarsi del proprio gioiello. La sensazione comunque è che alla fine qualcuno accontenterà sia il club partenopeo che il centravanti nigeriano, desideroso di calcare palcoscenici più prestigiosi e magari trionfare in Champions un giorno.

Ora Osimhen, dal canto suo, vuole restare concentrato sugli impegni di campo col Napoli, ma va detto che le sue parole non sono minimamente d’aiuto in questo momento. La squadra di Mazzarri sta attraversando una stagione difficile in termini di risultati e prestazioni, di conseguenza sarebbe stato meglio proteggere l’ambiente in silenzio.

Al netto delle parole poi pronunciate da De Laurentiis, dal punto di vista comunicativo la scelta di Osimhen è senza dubbio rivedibile. Difatti, non mancano le critiche nei suoi confronti, perché effettivamente da un calciatore si dovrebbe pretendere un atteggiamento diverso. Lo ha sottolineato anche il giornalista Paolo De Paola, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’.

Napoli, De Paola non ci sta: che stoccata a Osimhen

De Paola non ha apprezzato minimamente quanto detto dal bomber classe ’98 su un tema delicato e spinoso. “È stata una mancanza di professionalità da parte sua, in maniera assoluta“, sottolinea il giornalista. Quest’ultimo è convinto che spesso e volentieri si è fin troppo buonisti verso il talento di turno.

Poi rincara la dose: “Questo è l’ABC dell’essere professionista, Osimhen ha una limitazione inquietante sotto questo aspetto“. Chiaro il pensiero di De Paola, il quale sostiene come ci sia un vero e proprio abisso tra i comportamenti dell’ex Lille e quelli di Khvicha Kvaratskhelia.

L’esterno georgiano, difatti, non si è mai esposto pubblicamente, evitando di generare una tensione che non favorisce il lavoro di Walter Mazzarri e della squadra. Al giorno d’oggi le società faticano a controllare più di tanto certe situazioni, ma è fondamentale soprattutto che Osimhen continui a dare il massimo in campo. E finora ha reso al di sotto delle aspettative.