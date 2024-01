Ribaltone Juventus, annuncio in diretta: è cambiato tutto

La Juventus è prima in classifica in Serie A e, nel computo della valutazione della prima parte di stagione, arriva un giudizio netto su un elemento della rosa in particolare

Il confronto fra Juventus e Inter per la vetta della classifica sembra destinato a procrastinarsi per l’intero corso della stagione di Serie A. Se l’Inter sembra ammaliare e convincere per la compattezza dei giocatori e per il gioco che esprime, la Juventus macina risultati grazie agli uomini a disposizione, alcuni dei quali hanno guadagnato convinzione e protagonismo non da subito ma in modo totale.

Di ritorno dalla vittoria della Supercoppa italiana a Riyadh, l’Inter viaggerà su emozioni positive in vista dell’incontro di campionato in calendario contro la Fiorentina, mentre la Juventus accoglierà l’Empoli a Torino. Un testa a testa interessante a distanza, che potrebbe essere deciso dai singoli e dalla loro genialità, come accaduto per i nerazzurri con Lautaro Martinez nella finale saudita col Napoli di Mazzarri.

L’appuntamento più entusiasmante resta quello del prossimo 4 febbraio, però. A San Siro si terrà lo scontro diretto, Inter-Juventus, che decreterà un vantaggio importaste per la formazione che riuscirà a spuntarla. Tuttavia, secondo il giornalista Fabrizio Biasin, si tratterà di tre punti importanti ma non definitivi per il campionato.

Inter contro Juve: un uomo ha cambiato il destino dei bianconeri

Intervenuto ai microfoni di ‘TvPlay’ in onda su ‘Twitch’ il giornalista ha parlato così della sfida da vertice: “La gara del Meazza sarà molto bella, di più rispetto a quella dell’andata. Mi aspetto una gara spettacolare”. Probabilmente accadrà così, anche perché entrambe le formazioni avranno maggiori certezze rispetto a inizio stagione. Secondo Fabrizio Biasin, la certezza della Juventus ha un nome e cognome: Kenan Yildiz, il 18enne attaccante turco che sta convincendo sempre di più la squadra di Massimiliano Allegri.

In merito il giornalista ha dichiarato: “Allegri non è un tecnico che si fa imporre cose dai giocatori. Da un mese a questa parte però il gioco è evoluto, non credo sia una coincidenza che ciò sia avvenuto da quanto è entrato Yildiz. Ha cambiato la Juventus, è cresciuta anche molto in fase offensiva”. Sarà lui l’uomo al quale mister Simone Inzaghi dovrà prestare maggiore attenzione, quando preparerà la sfida? Sicuramente non lascerà nulla al caso e le caratteristiche del giovane attaccante saranno state passate a setaccio con estrema attenzione.