Schumacher, l’ammissione toglie ogni speranza: tifosi sotto shock

Ultime dichiarazioni su Michael Schumacher fanno discutere: l’ammissione del team principal sconvolge tutti

C’è stato un prima e un dopo Michael Schumacher. Su questo tutti concordano, dai suoi ex compagni di scuderia agli stessi rivali. L’apporto che ha dato Schumi durante la sua fulminante carriera è, ancora oggi, un qualcosa di incredibilmente elevato.

Ma c’è da dire che il mondo della Formula Uno negli ultimi anni ha potuto gustarsi dal vivo talenti davvero incredibili: ovviamente facciamo riferimento a Max Verstappen, tre volte campione del mondo nelle ultime tre stagioni, ma prima di lui fu Lewis Hamilton a prendere, in un certo senso, il testimone dell’ex pilota Ferrari.

C’è chi poi, come l’ex team principal della Mercedes (oggi in Williams) James Vowles, rende ancor più rovente la rivalità, asserendo che il pilota britannico, 7 volte campione del mondo alla pari del tedesco, sia in un certo senso un talento ancor più naturale di Schumacher.

Prima di diventare team principal della Williams Racing, James Vowles fu uno dei protagonisti del dominio targato Lewis Hamilton. Dal 2014 al 2021 l’ingegnere britannico ha contribuito al successo del pilota Mercedes, permettendogli di guidare una monoposto incredibile.

Ma Vowles ha lavorato anche con Michael, in quanto prima di essere nominato team principal era stato capo stratega della scuderia tedesca con sede a Brackley a partire dal 2010 (due anni prima del ritiro definitivo del tedesco).

Formula Uno, Vowles stronca Schumi ed esalta Hamilton

Dieci anni gli bastano e avanzano per mettere sul piatto un ardito paragone, quello appunto tra Hamilton e Schumacher. “Lewis era, ed è ancora oggi, il pilota con il talento più naturale con cui abbia lavorato”, ha detto Vowles intervistato nel podcast High Performance.

Il team principal britannico, pur sottolineando il genio dell’ex ferrarista, non ha potuto non constatare quanto la mentalità dell’inglese sia brillante e in un certo senso fuori dagli schemi: “Quando entrò nella scuderia voleva vincere a tutti costi, ma se invece gli parli oggi ti dice che anche i secondi o terzi posti possono far vincere i campionati“.

Vowles, insomma, tesse le lodi di Hamilton giudicandolo non solo un campione della categoria monoposto, ma anche un pilota in grado di adattarsi a ogni tipo di scenario. Questo, se vogliamo, è stato il punto di forza più importante della sua carriera che dura ancora oggi.