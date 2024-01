Schumacher shock: la cacciata in diretta

Un clamoroso colpo di scena nelle scorse ore: Michael Schumacher, la decisione in diretta ha spiazzato tutti i fan

Sono passati esattamente undici anni da quel maledetto 29 gennaio 2013: e da allora, la vita di Michael Schumacher è cambiata per sempre. L’ex pilota della Ferrari è stato vittima di un tragico incidente che lo costringe ad essere seguito, costantemente, da un’equipe di medici nella sua villa in Svizzera.

Il recente compleanno ha portato 55 candeline sulla torta di Michael che era e rimane uno degli sportivi più influenti e amati di sempre. I suoi tifosi, sempre a caccia di notizie riguardante le sue condizioni ed un eventuale recupero dell’ex pilota, non lo hanno lasciato mai solo. Seppur virtualmente, visto che la moglie Corinna ha sempre mantenuto uno strettissimo riserbo sulla salute di Michael.

Da oltre dieci anni sono in pochi a poterlo visitare, dedicare del tempo all’ex pilota: Luca Badoer e Jean Todt, due grandi amici di Schumi, non hanno mai fatto trasparire nulla sulle condizioni del tedesco. Da qualche giorno sta circolando la notizia, e in questo caso si tratterebbe di una buona nuova, che vedrebbe finalmente Michael prendere parte ad un evento pubblico. Se così si può dire.

Sua figlia Gina Maria, la prossima estate, convolerà a nozze con Iain Bethke: i due, tra l’altro, convivono già nel ranch Schumacher in Texas. Pare che nella villa di Maiorca, acquistata dal presidente del Real Madrid Florentino Perez qualche anno fa, si consumerà il lieto evento.

Una situazione quasi paradossale quella che ha coinvolto Cora Brinkmann, modella, personaggio di spicco su Onlyfans e soprattutto ex moglie per 15 anni del fratello di Michael, Ralf. Un atteggiamento che ha messo a serio rischio la delicata privacy riguardanti le condizioni di salute di Michael.

Schumi, tifosi senza parole: “Ha parlato troppo”

La Brinkmann ha partecipato alla trasmissione ‘Ich Bin Ein Star’ (I’m a Celebrity), format molto famoso non solo in Germania. Un’avventura durata appena tre giorni: ed il motivo sarebbe clamoroso. L’ex cognata di Schumi avrebbe cominciato a far trapelare alcuni dettagli sulla salute dell’ex campione del mondo. Nonostante le rassicurazioni del fratello Ralf a riguardo solo qualche settimana fa, prima che il programma andasse in onda, Cora ha rischiato guai seri.

Il ‘Sun’ parla di come i responsabili dell’emittente tedesca, vedendo che cominciavano a venire fuori informazioni assai riservate, avrebbe deciso di cacciare immediatamente l’ex modella. Nonostante un comunicato che parla di condizioni di salute precarie della stessa, impossibilitata a continuare, la realtà sarebbe un’altra.

La famiglia Schumacher ha stipulato una sorta di ‘Gentlemen’s Agreement’ con l’emittente tedesca RTL, un patto che la stessa Cora stava per far saltare in maniera abbastanza squallida ma soprattutto superficiale.