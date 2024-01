Annuncio improvviso: nuovo ds per De Laurentiis

L’ex attaccante è finito nel mirino del patron azzurro per rinforzare la dirigenza: ecco come stanno le cose

Rivoluzione doveva essere e rivoluzione è stata. Reduce da un inizio di stagione al di sotto delle aspettative, il Napoli si è affidato alla sessione invernale di calciomercato per tentare di invertire la rotta, rinforzando la rosa a disposizione di Walter Mazzarri con numerosi acquisti. E probabilmente, altri investimenti saranno fatti la prossima estate, quando diversi giocatori attualmente nell’organico azzurro – in primis Victor Osimhen – saluteranno il Vesuvio per continuare la propria carriera altrove.

La “rivoluzione partenopea”, tuttavia, potrebbe non riguardare soltanto il campo. Nelle ultime settimane, infatti, ha cominciato a girare la voce che Aurelio De Laurentiis abbia deciso di ritoccare anche l’assetto dirigenziale. L’idea del patron azzurro, nel dettaglio, sarebbe quella di ricollocare l’attuale direttore sportivo, Mauro Meluso, in un altro ruolo per poi sostituirlo con una figura di maggiore spessore.

De Laurentiis cerca un nuovo ds: il nome in cima alla lista e le parole del diretto interessato

Molteplici i nomi che si leggono sui giornali. Si è parla, ad esempio, dell’ex Roma Gianluca Petrachi – pista percorribile soprattutto nel caso dovesse arrivare Antonio Conte in panchina – e dell’ex Milan Frederic Massara. Ma il profilo che circola con maggiore insistenza è quello di Igli Tare, ex attaccante ed esperto dirigente reduce dalla separazione con la Lazio dopo 18 anni di esperienza nella Capitale.

Quanto c’è di vero nell’accostamento di Tare alla compagine campione d’Italia in carica? Ne ha parlato il diretto interessato in un’intervista concessa ai microfoni di Tv Play. “Io in azzurro? Sarei ingiusto se rispondessi a questa domanda, perché a Napoli c’è già un Direttore sportivo (Meluso, ndr). Mi fa piacere sapere della stima di De Laurentiis nei miei confronti, tuttavia non ho mai avuto un contatto diretto con il Napoli“, ha esordito l’albanese. Poi ha rincarato la dose dicendo: “Parlando a livello professionale, ed è la verità, io non sono mai stato contattato”.

Zero contatti, dunque, ma la porta resta aperta. Perché, incalzato con le domande, Tare non ha escluso un possibile approdo in Campania nel prossimo futuro: “Napoli è Napoli, non si discute mai. E’ una piazza fantastica, una città che ama il calcio più di tutti”. Staremo a vedere se effettivamente De Laurentiis deciderà di prendere un nuovo direttore sportivo e se sarà Tare il prescelto.