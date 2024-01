Calciomercato, Napoli beffato: giocherà in Serie A

Non finiscono i colpi di scena in Serie A: possibile affare in massima serie italiana, colpo in difesa. Napoli beffato, ecco dove giocherà

La società partenopea vorrebbe chiudere un nuovo affare in difesa, ma ora il big potrebbe volare altrove. Ecco la prossima destinazione per il centrale che conosce già molto bene la Serie A: ecco l’indiscrezione arrivata pochi minuti fa.

Saranno ultime ore frenetiche per quanto riguarda la sessione invernale di calciomercato. Un momento decisivo per chiudere l’ennesimo affare in casa Napoli: De Laurentiis vorrebbe regalare un nuovo difensore a Walter Mazzarri. Finora sono arrivati diversi elementi di qualità per affrontare la seconda parte di stagione in maniera totalmente diversa rispetto ai mesi precedenti. Una voglia immensa di tornare protagonisti aspettando anche il ritorno di Victor Osimhen dalla Coppa d’Africa con la sua Nigeria che continua a regalare un sogno ai propri connazionali.

Calciomercato, affare totale: colpo in difesa

Una nuova proposta suggestiva arrivata pochi minuti fa: giocherà in Serie A, Napoli anticipato per un nuovo colpo in difesa davvero suggestivo.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Sebastiano Sarno, il Milan nella giornata di ieri ha fatto un tentativo importante per Kiwior dell’Arsenal. La società rossonera lo aveva già cercato quando era allo Spezia ma il prezzo era elevato: il giocatore gradisce la destinazione e le prossime ore saranno decisive per un possibile trasferimento.

La società rossonera è sempre molto attenta a possibili innesti di qualità per incrementare il tasso tecnico all’interno della rosa di Pioli. Un nuovo affare per regalare un altro elemento per la retroguardia dell’allenatore emiliano. Il Napoli penserà così ad un nuovo colpo per ultimare la campagna acquisti avvincente di gennaio: tanti nomi sul taccuino del ds Meluso che sta lavorando in regia.