Napoli: scelto il nuovo attaccante, lo porta Osimhen

Il Napoli ha scelto il suo nuovo attaccante e a portarlo potrebbe essere lo stesso Osimhen. Sono in corso tutti i ragionamenti del caso su questa vicenda.

Le strade del Napoli e di Osimhen si divideranno al termine della stagione. L’attaccante dei partenopei è pronto ad iniziare una nuova esperienza e la scelta definitiva sarà presa solamente nelle prossime settimane.

Ma, come riportato da One Football, Osimhen potrebbe portare al Napoli il nuovo attaccante durante un calciomercato estivo. Sono in corso le riflessioni del caso e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi mesi per avere un quadro molto più chiaro su questa vicenda.

Calciomercato Napoli: Osimhen via, porta lui il nuovo attaccante

Victor Osimhen è pronto ad iniziare una nuova esperienza lontano da Napoli. Il suo addio era nell’aria, ma le parole rilasciate dal calciatore hanno fatto molto rumore e sorpreso tutti i tifosi partenopei. Ora sono in corso le riflessioni del caso per capire quale strada prendere e, soprattutto, scegliere la squadra. Tutto può succedere e per questo motivo sono in corso le valutazioni per trovare il club giusto e alzare il livello delle proprie ambizioni.

Osimhen nel prossimo calciomercato estivo potrebbe accettare il trasferimento al Chelsea e questo dovrebbe dare il via libera al passaggio di David al Napoli. Il condizionale è d’obbligo visto che c’è anche il Milan in corsa, ma i partenopei hanno dei soldi da spendere e sono in vantaggio. Naturalmente tutto può succedere e per questo motivo non possiamo escludere nulla al momento.

David e Osimhen hanno un futuro collegato e la sfida è pronta ad entrare nel vivo. Di certo il tutto entrerà nel vivo solaamente al termine della stagione visto che in questo momento si ha come obiettivo quello di chiudere nel migliore dei modi la stagione e non guardare troppo in là.

Mercato Napoli: David in pole position

Il nome di David è in pole position per prendere il posto di Osimhen al Napoli durante il calciomercato estivo. Niente di certo e per questo motivo si avrà un quadro più chiaro nelle prossime settimane. Ma stiamo parlando di un qualcosa da seguire con attenzione visto che terrà banco ancora molto nei prossimi mesi.