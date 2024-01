Napoli: arriva un altro argentino, oggi le visite mediche

Il Napoli è tra le squadre più attive in questo calciomercato e in queste ore è tutto pronto per un nuovo colpo. Sono state fissate le visite mediche.

E’ tempo di chiudere alcuni rinforzi in casa Napoli. ADL ha dato vita ad una vera e propria rivoluzione in questa sessione e sono in corso tutte le valutazioni del caso sugli ultimi colpi da mettere a segno.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il Napoli è pronto a chiudere un nuovo colpo di calciomercato e nelle prossime ore saranno effettuate le visite mediche. Si tratta di un movimento importante considerando anche la necessità di rinforzi in ottica della seconda parte di questa stagione.

Calciomercato Napoli: pronto un altro colpo, i dettagli

Il Napoli è ormai prossimo a piazzare un altro colpo di calciomercato. ADL in questa sessione ha regalato diversi rinforzi a Mazzarri, ma non è assolutamente finita qui. Sono in corso tutti i ragionamenti del caso per individuare i rinforzi utili ad una squadra che, almeno nella prima parte, ha evidenziato delle lacune molto importanti da colmare e questo lo si fa solamente intervento in n sessione che viene chiamata proprio di riparazione.

Il prossimo colpo di calciomercato del Napoli ha già un nome e un cognome: Nehuen Perez. L’accordo con l’Udinese è ad un passo e le visite mediche sarebbero già state prenotate. I bianconeri potrebbero addirittura dare il via libera oggi considerando anche che hanno giocato. Insomma, si tratta di una operazione ormai destinata ad essere conclusa in davvero poco tempo.

Stiamo parlando di un giocatore molto importante per Mazzarri considerando alcuni problemi nel reparto difensivo. Non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro più chiaro e capire i reali tempi di una operazione che sembra ormai definitivamente chiusa anche se non c’è la tanto attesa ufficialità.

Mercato Napoli: Perez ad un passo

Il matrimonio tra il Napoli e Perez si farà in questo calciomercato anche se ancora non si conoscono le reali tempistiche. L’accordo con l’Udinese è davvero vicino alla conclusione e quindi da un momento all’altro arriverà la fumata bianca. Un rinforzo in più per Mazzarri in una corsa al quarto posto che si preannuncia molto delicata.