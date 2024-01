Dal Napoli alla Roma: il Milan ha messo la quarta

Il Milan anticipa tutti per un grandissimo colpo: Napoli e Roma, beffa dietro l’angolo per il desiderato gioiello

Una stagione decisamente avvincente quella a cui stiamo assistendo in Serie A. In pochi si sarebbero aspettati il calo, di schianto, dei campioni d’Italia in carica. Il Napoli di Walter Mazzarri, che ha ereditato un gruppo sottotono da Garcia, rischia adesso di vedersi battuto anche in sede di calciomercato.

Gli azzurri hanno portato a casa in questo gennaio profili di spessore e prospettiva in quasi ogni zona del campo. Da Mazzocchi a Ngonge, fino a Traorè ed in ultima battuta il belga Dendoncker – in prestito dall’Aston Villa – che porterà qualità ed esperienza alla mediana azzurra che in estate perderà un pezzo da novanta. Venerdì, infatti, Aurelio De Laurentiis non si è nascosto sull’ormai quasi scontata partenza a zero di Zielinski, diretto all’Inter.

In casa Milan, invece, poco o nulla è avvenuto in questo gennaio. I fari sono puntati più per giugno quando a bocce ferme, con i risultati ufficiali in mano, si tireranno le somme. Ed è probabile che in quel di Via Aldo Rossi si dia il via ad una rivoluzione tecnica, con l’addio probabilissimo di Stefano Pioli.

Naviga a vista invece la Roma, affidatasi ad un traghettatore dal cuore giallorosso come Daniele De Rossi che dovrà dare grandi risposte per guadagnarsi la conferma. In ottica mercato, però, per il mese di giugno le cose stanno cambiando e così sia il Napoli che la Roma rischiano seriamente di rimanere a mani vuote.

Il Milan pesca in Serie A: Roma e Napoli bruciate

Tutta colpa del Milan che ha intenzione di darsi da fare e puntellare la rosa sia in difesa che a centrocampo e in attacco. Ed è così che uno dei primissimi colpi del prossimo anno sarebbe un nome caldeggiato parecchio anche dalle dirigenze di Napoli e Roma.

Il giornalista turco Ekrem Konur, particolarmente informato sui movimenti di mercato in ambito internazionale, ha parlato di un forte interessamento di Milan, Roma e Napoli per Lucas Martinez Quarta. Il forte centrale della Fiorentina è in scadenza nell’estate 2025 ed è per questo che le big di Serie A starebbero già pianificando una grande offerta.

Tra queste soprattutto il Milan, particolarmente affascinato dalle doti del 27enne argentino che senza rinnovo è destinato a dire addio a Firenze prossimamente. Il Milan dovrà con ogni probabilità rimpiazzare Kjaer (in scadenza il 30 giugno 2024) ed è per questo che l’ex River Plate – 23 presenze, 5 gol e 1 assist vincente – sembrerebbe essere il favorito per la difesa del ‘Diavolo’.