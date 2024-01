Giuntoli chiama De Laurentiis: affare da 15 milioni

Cristiano Giuntoli punta ad un nuovo affare con il Napoli: asse caldissimo, proposta e 15 milioni di euro per la firma

La storia ha raccontato spesso e volentieri di come Juventus e Napoli, pur essendo grandi rivali in campo, abbiano ‘collaborato’ in sede di calciomercato. Proprio in quell’ambito caldissimo, che sta monopolizzando l’attenzione di tutti da diverse settimane a questa parte, pare destinato a riservare una grande sorpresa per l’estate.

I bianconeri stanno vivendo una stagione che i tifosi della Juventus non vedevano da tanto tempo. In piena competizione per lo Scudetto: il testa a testa con l’Inter rischia di durare fino a fine maggio. Ma intanto il club piemontese è attivo anche sul mercato: la sessione di riparazione ha recentemente regalato un rinforzo per la difesa di Massimiliano Allegri.

Il tecnico avrà sicuramente gioito all’approdo di Tiago Djalò, talentuoso centrale che dal Lille è arrivato quasi a costo zero, nonostante il fortissimo interesse dell’Inter e di Marotta. Ad ogni modo, assai differente è il momento vissuto dal Napoli. Gli azzurri, nonostante abbiano conquistato meritatamente lo Scudetto lo scorso maggio, sembrano una squadra assai diversa da quella che ha distrutto la concorrenza in Serie A.

Le opinabili scelte in sede di mercato la scorsa estate non hanno portato il rendimento sperato dallo stesso Aurelio De Laurentiis. In vista dell’estate, a sorpresa, l’aiuto potrebbe arrivare direttamente da Torino. Cristiano Giuntoli, dopo aver tradito il suo ex club approdando tra le file ‘nemiche’, è pronto a fare una proposta davvero allettante.

Dalla Juve al Napoli: colpo da 15 milioni

Il direttore sportivo della Juventus ha inquadrato quelle che saranno le sicure uscite da Torino nel mese di giugno. E c’è un nome in particolare che, inaspettatamente, potrebbe non tornare alla Juventus e finire col vestire la maglia azzurra.

Si tratta del brasiliano Arthur, regista di grandissima esperienza che attualmente in prestito alla Fiorentina sta fornendo prestazioni di alto livello agli ordini di Italiano. Secondo quanto appreso da ‘Calciomercato.it’, sembra, tuttavia, che il club di Rocco Commisso sia adesso molto più lontano dal riscatto del centrocampista nel mese di giugno.

Il nodo principale rimarrebbe lo stipendio di Arthur: ecco perché, se saltasse del tutto l’ipotesi gigliata, Giuntoli contatterebbe De Laurentiis. Arthur potrebbe essere una soluzione intrigante, visto che Piotr Zielinski è già virtualmente un calciatore dell’Inter.

Il polacco, in scadenza tra sei mesi, è già d’accordo con il club lombardo e a questo punto un profilo di grande qualità ed esperienza come quello di Arthur potrebbe essere utilissimo al prossimo allenatore del Napoli. A differenza dei 20 milioni prefissati coi toscani, il prezzo adesso potrebbe scendere: 15 milioni di euro potrebbero bastare per vedere il brasiliano sotto l’ombra del Vesuvio.