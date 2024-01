Il Napoli non si ferma più: scippo al Milan

Il Napoli è pronto a dare spettacolo con un grandissimo colpo: Milan distrutto, ecco il nome vicino ai campioni d’Italia

Non ci sono dubbi sul fatto che la stagione del Napoli abbia deluso parecchio i tifosi azzurri. Dalle stelle alle stalle avranno detto in molti e la realtà dei fatti – dopo la splendida cavalcata Scudetto firmata lo scorso maggio – pare essere proprio questa.

Per tale ragione Aurelio De Laurentiis non vuole sentire ragioni e ha già cominciato a rinforzare in maniera corposa la rosa attualmente in mano a Mazzarri. A breve, però, la strada dei campioni d’Italia potrebbe finire per intrecciarsi con quella di una grande rivale come il Milan.

Non è un mistero che, per motivi differenti, uno dei crucci più spinosi per i rossoneri e il Napoli sia tutt’ora la difesa. Il Milan ha patito una valanga di infortuni, perlopiù muscolari, che hanno ridotto all’osso la batteria di centrali a disposizione di Stefano Pioli.

D’altro canto i campioni d’Italia in carica, dopo aver perso il fuoriclasse Kim finito al Bayern Monaco, hanno confidato nelle doti della ‘scommessa’ brasiliana Natan. Il campo ha dato torto a De Laurentiis che a questo punto ha tutta l’intenzione di correre ai ripari: e lo scenario che sta nascendo vedrebbe soccombere proprio il ‘Diavolo’.

A parlarne è Ekrem Konur, giornalista sportivo e grande esperto di mercato internazionale che rivela come azzurri e rossoneri – insieme alla Roma – siano fortemente interessati e sulle tracce di uno dei talenti più cristallini della Serie A.

Niente Milan, va al Napoli: colpo Martinez Quarta

Sembrerebbe quindi pronta una proposta per Lucas Martinez Quarta, gioiello della Fiorentina che negli ultimi mesi ha registrato una crescita esponenziale agli ordini di Italiano. Difensore moderno, che fa dell’anticipo e della rapidità le sue armi più efficaci (oltre al gioco aereo) e che potrebbe molto presto vestire la casacca azzurra.

Sembra infatti che De Laurentiis e Meluso siano fortemente intenzionati a bruciare sul tempo la concorrenza per portare il 27enne di Mar de la Plata a Castelvolturno. L’argentino, in scadenza il 30 giugno 2025 con la società di Commisso, ha quest’anno collezionato 23 presenze complessive tra campionato e coppe: ben 5 i gol, con 1 assist vincente.

Insomma, una vera e propria garanzia visto che il calciatore – nel pieno della maturità – conosce già molto bene il calcio italiano e si integrerebbe senza problemi tra le file di una big come il Napoli. Al Milan, dunque, non resterà che orientare le proprie attenzioni altrove: il Napoli è pronto a tutto pur di anticipare i rossoneri nella corsa a Martinez Quarta.