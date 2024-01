La strada è già tracciata: è il nuovo allenatore del Napoli

Il Napoli guarda già all’anno prossimo e l’arrivo di un nuovo allenatore è quasi certo: ecco il nome che vogliono i tifosi

Sembra passata un’eternità ma sono in realtà solo pochi mesi dal capolavoro tricolore. In casa Napoli l’umore non è dei migliori visto che ormai la squadra allenata da Walter Mazzarri è nettamente fuori dalla corsa Scudetto.

Il successo con Spalletti in panchina non sarà bissato, salvo miracoli inattesi: ed è così che alcune dovute valutazioni andranno fatte. Aurelio De Laurentiis non ha mai nascosto gli errori fatti in estate che hanno portato gli azzurri a mesi di totale sofferenza. Uno di questi è stato certamente Rudi Garcia, allenatore in netto calo prestazione che ai campioni d’Italia in carica non ha lasciato davvero nulla.

Ecco quindi Walter Mazzarri, un beniamino della tifoseria che sta provando a rilanciare il progetto come traghettatore di lusso: i risultati, però, non sono dalla sua parte. La sconfitta in Supercoppa italiana contro l’Inter, in Arabia Saudita, ha lasciato tanto amaro in bocca ai sostenitori del Napoli che speravano in una rivalsa almeno per quella serata. Nulla da fare: ci sarà da lavorare sodo per tentare di ristabilire un ordine degno del blasone del club.

In tal senso il calciomercato di gennaio ha già portato diverse gradite novità agli ordini del tecnico azzurro. Da Mazzocchi a Traorè a Ngonge e soprattutto Dendoncker arrivato in prestito dall’Aston Villa per giocare di più.

Il nodo principale, per la prossima estate, rimane soltanto uno: il nuovo allenatore. Perché Walter Mazzarri difficilmente verrà riconfermato. E la suggestione dei tifosi è davvero intrigante.

Sono diversi i nomi che Aurelio De Laurentiis sta sondando per provare a portare il Napoli ancora una volta al vertice del calcio italiano ed europeo. E se Antonio Conte sembra un’opzione complicata e parecchio costosa, ce n’è un’altra che viene presa in grande considerazione proprio dai sostenitori azzurri.

Napoli, nuovo allenatore: i tifosi vogliono Palladino

Raffaele Palladino piace. Piace molto per la sua compostezza in panchina e perché, pur essendo molto giovane, è un allenatore di carattere e molto preparato. Lo sta dimostrando con il Monza, club che lo ha lanciato e dal quale molto presto – viste le sue indubbie qualità – è destinato a separarsi.

Gli affari Popovic e Zerbin, finiti al Monza nell’attuale sessione di mercato, possono dare uno slancio importante per l’approdo del tecnico di Mugnano in quel di Castelvolturno, l’anno prossimo. Un segnale che i tifosi stessi non hanno ignorato: il post Mazzarri può davvero essere lui.

Occhio a Palladino allora 🫤 — Francesco, Napoli ⚽ Forever (@francesco031071) January 25, 2024

Piccola visione #Popovic va al #Monza, con #Palladino fa un gran campionato e sigla 4 reti e 7 assist l’anno prossimo Palladino va ad allenare il #Napoli con Popovic e i partenopei vincono il quarto scudetto https://t.co/ZtzGbg2blC — Antonioesposito___ 🏆🇮🇹 (@Anto_ni_o___) January 21, 2024