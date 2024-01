Mercato Napoli, follia di De Laurentiis: il sogno si realizza

Aurelio De Laurentiis è pronto alla follia per realizzare il suo sogno e regalare così al mercato del Napoli una svolta importante: le ultime

Aurelio De Laurentiis è alle prese con il trovare il miglior profilo per la panchina del suo Napoli per l’anno prossimo.

Come noto Walter Mazzarri è poco più che un traghettatore e il suo futuro non sarà vincolato ai risultati, ma comunque vada a fine stagione dirà addio e il suo compito sarà terminato, magari con la speranza di aver condotto gli azzurri in Champions. A quel punto si aprirà il toto-allenatore con Aurelio De Laurentiis che è pronto a fare una follia per realizzare il suo sogno.

Quello di avere un Napoli allenato da un grande campione del mestiere, uno che non ha bisogno di presentazioni e che ha scioccato il mondo venerdì quando ha annunciato il suo futuro. Ci riferiamo, naturalmente a Jurgen Klopp, un grande estimatore di Napoli e della sua cultura, ogni qual volta è transitato per il capoluogo partenopeo.

In un amen le sue quotazioni, almeno nel cuore del presidente (ma anche in quello dei tifosi), hanno superato di gran lunga quelle di tutti gli altri tecnici da Mourinho a Thiago Motta passando persino per Conte.

De Laurentiis è pronto a fare una follia per regalare al Napoli Klopp

Il tedesco è un vecchio pallino di De Laurentiis che è disposto a tutto, ma proprio a tutto, pur di vederlo sulla panchina partenopea. Potrebbe venire incontro a tutte le sue richieste sia economiche che di mercato. L’ex tecnico del Borussia Dortmund ha annunciato, come un fulmine a ciel sereno, il suo addio al Liverpool a fine stagione.

Questo è bastato per far scattare il toto-club su quale sarà la sua nuova squadra. Il Napoli potrebbe essere tra le possibilità, con le chance che possono aumentare dopo le dichiarazioni del tecnico che ha già fatto sapere che in Inghilterra non se la sente di allenare altri club dopo i reds. Dunque non lo vedremo più in Premier League se non per un eventuale ritorno a Liverpool. A meno che non verrà meno a questa sua parola, la sua carriera si svilupperà altrove e il Napoli potrebbe essere una pista concreta.

A contrastare questa teoria, invece, c’è il motivo principale per il quale Klopp ha detto basta col Liverpool. Ovvero la voglia di prendersi una pausa, di mettere un freno alle continue pressioni e godersi un po’ la famiglia. Insomma, è quasi scontato, che il tedesco intenda prendersi un anno sabbatico. Questo gli preclude la possibilità di allenare qualsiasi squadra nel 2024/25. A De Laurentiis l’arduo compito di convincerlo ad accettare il progetto Napoli.