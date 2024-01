Napoli, che mazzata: nuovo colpo di scena Osimhen

Mazzata enorme in casa Napoli: nuovo colpo di scena per il futuro di Victor Osimhen. Il nigeriano è pronto all’addio, arrivano le ultimissime

Victor Osimhen e il Napoli sempre più lontani. Arrivano colpi di scena uno dietro l’altro, quasi ogni giorno e vanno tutti verso un’unica direzione. Se il rinnovo di contratto arrivato poco più di un mese fa aveva fatto sperare a più di qualche tifoso la permanenza, la scena è cambiata totalmente nel giro di pochi giorni. Le criptiche dichiarazioni dell’attaccante nigeriano direttamente dal ritiro della Coppa d’Africa avevano gettato qualche grido di allarme, adesso non sembrano esserci più dubbi sul futuro dell’ex Lilla.

Nella giornata di venerdì, infatti, sono arrivate le dichiarazioni anche di Aurelio De Laurentiis e questa volta non sembrano esserci più dubbi: Victor Osimhen lascerà il Napoli. D’altronde se lo dice apertamente, in maniera così sbilanciata, anche il numero uno partenopeo c’è sicuramente da credergli. L’addio non è più una possibilità, ma una certezza.

Non resta, adesso, che cercare il miglior offerente che pagherà la clausola inserita nel contratto dell’attaccante in modo da dare al Napoli denaro fresco da investire sul nuovo bomber. De Laurentiis è stato categorico su dove andrà a giocare il nigeriano: al PSG, al Real Madrid o in Inghilterra.

Con ogni probabilità sarà quest’ultima la meta finale dell’attaccante. D’altro canto giocare in Premier League è il suo sogno da sempre e potrà così esaudirlo molto presto. Lui sembra aver fatto la sua decisione definitiva così come potrebbe averla fatta il club che si appresta ad acquistarlo e pagare la “modica” somma richiesta dal Napoli.

Si tratta con ogni probabilità del Chelsea, con i londinesi che sono alla ricerca disperata di un nuovo attaccante che li risollevi nel limbo in cui sono precipitati da un paio di stagioni.

Napoli, mazzata Osimhen: nuovo colpo di scena per il suo futuro, andrà via

La clausola di Osimhen si aggira intorno ai 120-130 milioni di euro, ma per il club di Londra non sembrano essere un problema.

Non si baderà a spese purché la squadra torni ad essere protagonista in Inghilterra. ma anche in Europa dopo rischia due anni ‘sabbatici’ dopo quello già trascorso in questa stagione. L’ex Lilla, pur non giocando le coppe, è ben disposto ad accettare la meta londinese.

