Napoli, il big arriva grazie a Osimhen: De Laurentiis sistema le cose

Un colpo da sogno per il club campione d’Italia: capolavoro De Laurentiis, il gioiello arriva ‘grazie’ a Osimhen

Ne è passata di acqua sotto i ponti dal campionato dei record, quello che ha visto il Napoli trionfare in Serie A e regalare ai suoi tifosi lo Scudetto atteso oltre 33 anni. D’altro canto, il presente parla di una squadra molto diversa e che sta facendo enorme fatica ad imporsi come nel recente passato.

Le decisioni prese la scorsa estate durante l’ultima sessione di calciomercato hanno fatto storcere il naso a molti ed, infatti, i risultati del campo non mentono. Una delle situazioni che nel prossimo futuro andrà risolta riguarda sicuramente il futuro di Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano ha fatto molto discutere con le sue recenti dichiarazioni che lo hanno avvicinato a grandi passi all’addio al Napoli durante il prossimo calciomercato estivo.

Anche De Laurentiis ha confermato come, davanti alla giusta cifra, il suo gioiello sia destinato a cambiare aria: è, insomma, solo questione di mesi. Il Napoli spera di incassare una proposta a tre cifre, per avere una concreta possibilità di rinforzare la squadra in praticamente ogni reparto. E la partenza di Osimhen permetterebbe al ds Meluso di potersi muovere assai agevolmente nei mesi estivi.

Addio Osimhen e colpo da urlo: arriva dalla Premier

Non soltanto nella ricerca di un degno erede della punta africana ma anche in altri reparti che sono destinati a vivere cambiamenti parecchio importanti. Dal centrocampo, che saluterà con ogni probabilità Piotr Zielinski diretto a parametro zero all’Inter, fino alla difesa che ha mostrato una pericolosa fragilità in questi mesi.

Mazzocchi, Ngonge, Traorè e Dendoncker per ribaltare un trend davvero pessimo. Il Napoli ha però chiuso anche per Neuhen Perez dell’Udinese per sistemare la difesa nell’immediato: in vista di giugno il sogno concreto si chiama Jakub Kiwior. Il gioiello di proprietà dell’Arsenal è uno dei nomi che il club partenopeo sta seguendo con grande interesse da ormai tanto tempo.

Classe 2000, il nazionale polacco è uno dei pezzi pregiati dei ‘Gunners’ che tuttavia davanti ad un’offerta concreta non si faranno problemi a lasciarlo partire. Con parte del tesoretto che arriverà da Osimhen, la dirigenza azzurra ha pronta un’offerta da ben 25 milioni di euro per il prossimo giugno.

Kiwior è in scadenza nel 2028 con la società inglese e fino a questo momento non ha giocato tantissimo agli ordini di Arteta: per lui 16 presenze e soli 711′ in campo.