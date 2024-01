Napoli show sul mercato: “Fatto un grande acquisto”

Finale di mercato coi botti per la società di De Laurentiis: tra i tanti colpi del Napoli ce ne sarebbe uno davvero super

Quello invernale è stato un mercato più esaltante di quello estivo per il Napoli. Dove gli azzurri, freschi vincitori di scudetto, hanno cambiato di pochissimo l’aspetto della squadra titolare inserendo il solo Natan al posto del partente Kim. Con Lindstrom e Cajuste si era in teoria puntellato la panchina. I risultati, però, non sono arrivati.

Aurelio De Laurentiis ha dapprima accentrato tutta l’attenzione su di lui prendendosi la totalità delle colpe della mancanza di risultati, poi ha chiesto al Ds Meluso un mercato di gennaio di quelli davvero importanti. E non a caso sono arrivati Cyril Ngonge, Pasquale Mazzocchi, Junior Traorè, Leander Dendoncker e salvo ripensamenti dell’Udinese dell’ultimo momento, in difesa dalla prossima settimana ci sarà anche Nehuén Pérez.

Il calciatore argentino potrà da subito alzare il livello di forza del reparto arretrato. Conosce già la Serie A ed ha anche già fatto parte anche – seppur per poco – di una squadra di livello come l’Atletico Madrid. Come lui, anche gli altri conoscono bene il campionato italiano, eccetto Dendoncker. Il centrocampista difensivo belga, però, vanta già cinque stagioni e mezza in Premier League e arriva da una squadra importante come l’Aston Villa, attualmente quarto in classifica.

Calciomercato Napoli, parla Oliveira: “Dendoncker un grande acquisto”

A Vikonos Web Radio/Tv, all’interno della parentesi Febbre a 90, Luis Oliveira ha esaltato il nuovo acquisto dei campani. L’ex attaccante della Fiorentina,, detto ‘Lulu’. è connazionale del nuovo arrivato in casa azzurra: “Il Napoli ha fatto un grandissimo affare, conosco molto bene Dendoncker: farà le cose semplici e guadagnerà fiducia sempre di più, con il passare del tempo”.

Oliveira ha poi aggiunto che Dendoncker “ha buoni piedi, fisico, costruisce il gioco anche da difensore centrale, può fare molto bene”. Insomma, il ventottenne ha tutto per potersi inserire ottimamente nella squadra di Mazzarri.

Di certo lo sperano i tifosi napoletani che vorrebbero vedere la propria squadra quanto meno posizionarsi in classifica tra i primi quattro posti. Tornando a Dendoncker, il belga ha giocato 21 partite tra campionato ed FA Cup nella scorsa stagione al ‘Villa Park’, mentre negli ultimi mesi era uscito dai radar del tecnico Unai Emery. Ad ogni modo, nella stagione in corso ha comunque totalizzato 15 presenze tra campionato e coppe.