Roma-Napoli per Klopp: annuncio improvviso

Klopp dirà addio alla panchina del Liverpool al termine della stagione in corso: intreccio con Roma e Napoli, arriva l’annuncio improvviso.

Ogni ciclo è destinato a terminare, per quanto bello possa essere. E la storia tra Jurgen Klopp ed il Liverpool, durata nove lunghi anni, è senza dubbio indimenticabile. Il tecnico tedesco ha lasciato il segno conquistando Premier e Champions League. Se i ‘Reds’ sono tornati a brillare nel calcio che conta, è anche e soprattutto grazie al lavoro preziosissimo dell’ex Borussia Dortmund.

L’annuncio del suo addio era nell’aria, nonostante ciò per i tifosi inglesi non è affatto semplice digerirlo. Il trainer di Stoccarda classe ’67, che il prossimo 16 giugno raggiungerà la soglia dei 57 anni di età, ha dichiarato che non sentiva più energia a sufficienza per proseguire il proprio percorso in Inghilterra, sulla panchina di un club che ama profondamente.

E la città di Liverpool ama lui, perché Klopp è una persona molto speciale prima ancora che un allenatore fantastico. Sa empatizzare con chiunque, non gli piace prendersi troppo sul serio e di frequente preferisce regalare sorrisi aperti di fronte alle telecamere o in campo. Inoltre, dal punto di vista tattico è davvero un fenomeno, uno dei migliori in circolazione.

Per questo motivo adesso, neanche a dirlo, sorge spontanea una domanda: quale sarà la prossima tappa di Klopp? Di fronte ai giornalisti il mister di Stoccarda è stato chiarissimo, sottolineando come abbia fortemente bisogno di una pausa a prescindere da come si concluderà l’annata sportiva in corso.

Ha aggiunto che nella prossima stagione non allenerà un club o una nazionale e non allenerà mai un altro club inglese. Che possa esserci la Serie A nel suo destino? Sarebbe magnifico per il campionato italiano accogliere un personaggio del genere. L’Italia è la patria degli allenatori, perciò non è affatto da escludere che in futuro Klopp si lasci convincere dall’ipotesi in questione.

Klopp alla Roma o al Napoli: Agostinelli lo dice chiaramente

Due piazze calde come Roma e Napoli potrebbero stuzzicare la sua fantasia, anche se ovviamente l’eventuale matrimonio è assai complicato a causa del lauto ingaggio del tecnico tedesco (parliamo di circa 18 milioni di euro netti a stagione).

Ma se l’ex Dortmund fosse disposto a trattare su una base economica molto più bassa, allora lo scenario cambierebbe. Ai microfoni di ‘Radio24news’, durante la trasmissione ‘Tutti Convocati’, l’ex calciatore Andrea Agostinelli ha dato la propria opinione in merito: “Klopp lo vedrei bene ovunque, è il prototipo del miglior allenatore in assoluto“.

Poi su Roma e Napoli Agostinelli evidenzia un dettaglio, cioè che Klopp è abituato alle grandi pressioni. Allo stesso tempo, però, bisognerebbe dargli retta un po’ di più, se dovesse sbarcare in una di queste due piazze. Improbabile che accada, ma non impossibile. Le sorprese nel mondo del calcio sono sempre dietro l’angolo.