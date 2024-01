Saluta la Juve e va al Napoli: il colpo dell’estate è ‘prenotato’

Clamoroso colpo di scena: lascia la Juventus per il Napoli, rinforzo già prenotato per la prossima estate

Saranno mesi davvero intensi in casa Napoli, visto che il prosieguo della stagione dovrà certamente dare risposte positive. Gli azzurri, nonostante abbiano ancora il tricolore cucito sul petto, sono una squadra ben lontana da quella che un anno fa distruggeva la concorrenza in Serie A.

Il presidente dei campani Aurelio De Laurentiis ha già messo mano al portafogli, per potenziare una rosa che evidentemente ha dimostrato da qualche mese di non essere all’altezza della situazione. Dopo l’avvicendamento in panchina, con l’addio inevitabile di Rudi Garcia e il ritorno in azzurro di Walter Mazzarri, la musica è cambiata solo in parte. Ecco perché le firme di Mazzocchi, Ngonge, Traorè e più recentemente Dendoncker possono effettivamente cambiare volto al gruppo campione d’Italia.

Ma, si sa, come De Laurentiis sia uomo di grande lungimiranza e sta già programmando le prossime mosse in vista della stagione che verrà. Il Napoli del futuro con ogni probabilità ripartirà anche da un nuovo tecnico: il ruolo di Mazzarri, sin dal suo approdo, è sempre stato chiaro. Traghettare il Napoli verso le migliori mete possibili, per poi salutarsi.

E se l’elenco dei nomi per allenare il Napoli dal prossimo luglio sta diventando sempre più folto, la dirigenza avrebbe già studiato un clamoroso scippo alla Juventus. Il big, a sorpresa, può vestirsi d’azzurro: il club di Torino non potrà fare nulla

Se ne va al Napoli: Juve, che beffa

In sede di calciomercato Napoli e Juventus hanno spesso e volentieri condiviso lo stesso palcoscenico. Tra vittorie e sconfitte, adesso a spuntarla potrebbero essere i campioni d’Italia per la prossima estate.

Il Napoli sembrerebbe fortemente interessato al brasiliano Alex Sandro, terzino di grande esperienza che da ormai mesi non rientra più nei piani di Massimiliano Allegri. L’ex Porto, classe ’91, è in scadenza al termine dell’attuale stagione e non è previsto il suo rinnovo con il club di Torino. A questo punto, il Napoli starebbe già lavorando alla possibilità di offrire un contratto al laterale che quest’anno ha collezionato 9 presenze e solo 406′ in campo.

Gli azzurri, dopo le recenti dure dichiarazioni dell’agente di Mario Rui che potrebbe lasciare Napoli, si stanno tutelando con un grandissimo colpo che potrebbe avvicinarsi a grandi passi verso Castelvolturno. Alex Sandro, dopo ben nove anni in maglia bianconera, potrebbe restare in Serie A per una nuova avventura nella grande rivale della Juventus.