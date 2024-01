Un italiano dopo Klopp: il Liverpool ha già scelto

Il Liverpool sembra avere le idee piuttosto chiare sul prossimo allenatore: potrebbe essere un tecnico italiano a sostituire Klopp

La notizia che nessun tifoso del Liverpool avrebbe mai voluto sentire: Klopp, in un video messaggio molto toccante, ha annunciato il suo addio al termine della stagione. Dopo nove anni il tecnico lascerà i Reds e la speranza è quello di farlo in grande stile: la squadra è attualmente prima in campionato, deve giocare una finale di Carabao Cup contro il Chelsea ed è la favorita numero uno per arrivare in fondo all’Europa League.

In attesa di capire come finirà la stagione del Liverpool, la società sta già pensando a come sostituire un tecnico capace non solo di riportare Premier e Champions in terra Reds, ma che ha avuto il merito di portare un gioco entusiasmante, creare una simbiosi unica con la propria tifoseria e far crescere, notevolmente, il livello di alcuni elementi.

Ecco perché sostituire Klopp non sarà una missione semplice da parte di una società costretta a non sbagliare il tecnico che dovrà aprire un nuovo ciclo, possibilmente vincente, sulla panchina del Liverpool. Tra le varie possibilità occhio alla pista italiana.

Liverpool, è caccia al dopo Klopp: pista italiana

Nelle ultime stagioni, il Liverpool si è sempre distinto per la capacità di proporre un calcio tanto bello quanto efficace: trasmissione veloce della palla, costante ricerca sia della profondità sia del terzo uomo, in modo da avere un giocatore libero in zone pericolose per la difesa avversaria. Un tipo di calcio non semplice da applicare, ma che può regalare diverse soddisfazioni in termini di spettacolarità e soprattutto di risultati.

Ecco perché il Liverpool sembra stia pensando a De Zerbi per il post Klopp: il tecnico italiano alla guida del Brighton si è tolto numerose soddisfazioni. Impossibile non citare la storica qualificazione in Europa League con il conseguente primo posto in un girone per nulla semplice.

De Zerbi è uno di quei tecnici in grado di evolversi costantemente restando al passo con un calcio sempre più moderno: tra i concetti chiave dell’allenatore troviamo quello del possesso palla non fine a se stesso ma attuato per andare a punire la difesa avversaria. Il suo eventuale approdo al Liverpool rappresenterebbe il definitivo salto di qualità, ma soprattutto il giusto premio per un tecnico destinato ad una carriera colma di soddisfazioni.