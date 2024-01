Via Osimhen, il Napoli cala il tris da 110 milioni

Il Napoli è pronto a cedere Victor Osimhen a chi pagherà la clausola inserita nel nuovo contratto: con quei soldi tris di colpi

Il futuro di Victor Osimhen è lontano dal Napoli. Iniziano a farsene una ragione anche i tifosi che adesso sanno con certezza che non ci sono più i margini per vedere ancora il nigeriano in maglia partenopea. Il bomber del terzo scudetto aveva lanciato dei segnali criptici direttamente dal ritiro della Nigeria, segnali che alla fine erano inequivocabili. A spegnere ogni tipo di speranza ci ha pensato direttamente Aurelio De Laurentiis che ha dichiarato come l’ex Lille andrà via la prossima estate.

Raramente il patron azzurro si sbilancia in maniera così netta: per farlo, evidentemente, questa volta sa già come andrà a finire. ADL ha parlato anche della possibile nuova meta dell’attaccante conteso tra PSG, Real Madrid e club inglesi. Verosimilmente finirà in un club di Premier League, il suo grande sogno sin da piccolo. Ancora più incredibile è che la squadra che sembra essere più interessata e attualmente in pole è il Chelsea, dove giocava un certo Didier Drogba, a lungo il suo idolo.

Via Osimhen, il Napoli cala il tris per 110 milioni!

I blues devono risollevarsi da una situazione diventata disastrosa tra la mancata qualificazione europea dell’anno scorso e la sua posizione a centro classifica nella Premier League attuale. Urge un ritocco lì davanti. Osimhen potrà fare al caso dei londinesi da luglio in poi. Per questo motivo potrebbero accettare senza troppi problemi di pagare la clausola per il nigeriano la cui cifra è circa 120 milioni di euro.

Questi soldi (o almeno gran parte) saranno reinvestiti per fare addirittura tre colpi la prossima estate. Chi sono questi giocatori? Il primo è Michele Di Gregorio del Monza, che può spiccare così il volo verso una big per un prezzo intorno ai 20 milioni di euro. In azzurro potrebbe andare a prendere il posto di Meret che in questi suoi anni al Napoli non ha mai convinto in pieno.

Il secondo obiettivo è Khephren Thuram. Il centrocampista è seguito con insistenza anche dalla Juventus ma attualmente non ci sono accordi sulle cifre. Il Nizza, comunque, per il figlio d’arte vorrebbe circa 40 milioni di euro. Infine c’è Sesko del Lipsia, il cui costo è ancora più a salire ovvero 50 milioni di euro. Il talento ha tanti club su di sé, chi lo vuole deve affrettarsi. La cifra finale dei tre affari, sarebbe appunto 110 milioni. Adesso non sta che alla società cercare di giocarsi bene le proprie chance per il sostituto.