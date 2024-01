130 milioni per Osimhen: destinazione stellare

Il futuro di Osimhen sembra essere ormai deciso con il giocatore pronto a firmare per uno dei club più importanti al mondo

Attualmente impegnato in Coppa d’Africa con la sua Nigeria, decisivo nel successo per due a zero sul Camerun agli ottavi, Osimhen resta il giocatore più importante del Napoli. Non a caso la sua assenza si sta facendo sentire, considerate le capacità del giocatore nel giocare con i compagni ma soprattutto per l’abilità all’interno dell’area di rigore avversaria.

Otto gol e tre assist: questo il bottino di Osimhen prima di rispondere alla chiamata della sua nazionale. Il Napoli spera di riaverlo presto per la corsa al quarto posto e per tentare l’impresa in Champions League dove i partenopei affronteranno il Barcellona in una doppia sfida molto affascinante.

Il vero problema però non riguarda tanto il presente, quanto il futuro di Osimhen: De Laurentiis ha confermato l’addio del centravanti al termine della stagione. “Lo si sapeva già da quest’estate, sapevamo sarebbe andato al Real Madrid, al PSG o in Inghilterra” queste le dichiarazioni del patrone partenopeo.

L’attaccante ha una clausola rescissoria di 120/130 milioni, ma questa cifra non sembra spaventare i club sopra citati. Nelle ultime ore però il cerchio dovrebbe essersi ristretto con una squadra in particolare finita davanti a tutti nella corsa al classe 1998.

In Liga una delle pretendenti al titolo è senza ombra di dubbio il Real Madrid: i ragazzi di Ancelotti vogliono vivere una seconda parte di stagione da assoluti protagonisti ma, nel frattempo, la società sta pensando a come rinforzare la rosa in vista del prossimo anno. Il grande obiettivo è quello di acquistare un centravanti di livello.

Osimhen al Real Madrid: il centravanti è la terza scelta

In cima alla lista dei desideri troviamo, ma non è un mistero, Mbappe: qualora arrivare al talento francese fosse impossibile le alternative, secondo fichajes.net, si chiamano Haaland e Osimhen. Tra i due sembra più semplice arrivare al centravanti del Napoli pronto al definitivo salto di qualità.

De Laurentiis lo ha confermato, il Real Madrid ci sta pensando: 130 milioni per Osimhen e la possibilità di mettere sul campo un tridente con Vinicius e Bellingham. Cifra che, lato Napoli, consentirebbe alla società di rinforzare la squadra nel miglior modo possibile. L’avventura dell’attaccante in maglia partenopea sta per finire, tuttavia nessuno potrà mai dimenticare un giocatore capace di scrivere la storia e di regalare ad una tifoseria intera il sogno Scudetto.