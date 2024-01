Calciomercato, ma quale Samardzic: un altro serbo per il Napoli

Non sarà Lazar Samardzic il centrocampista che arriverà al Napoli per rinforzare il centrocampo azzurro. C’è un altro serbo per gli azzurri

La telenovela che sembra interessare Lazar Samardzic da un anno a questa parte ha avuto una puntata anche a Napoli. Il centrocampista dell’Udinese doveva approdare all’Inter la scorsa estate. L’incredibile dietrofront è arrivato a pochi attimi dalla firma, dopo aver già sostenuto le visite mediche. Rimasto in Friuli, nel mercato invernale era dato ormai ad un passo dal Napoli prima e dalla Juve poi. La cessione sembrava certa, tanto che Cioffi per un paio di partite non l’ha schierato, relegandolo in panchina.

Altro giro, altra corsa viene da dire: il suo destino sembra essere quello di far naufragare le trattative e restare poi ad Udine, considerando che anche questa volta è andata così. L’aspetto caratteriale è sicuramente un elemento di cui tenere conto. Le sue pretendenti hanno iniziato a stufarsi, di sicuro l’ha fatto il Napoli che sembra aver accantonato definitivamente l’idea di acquistarlo. A gennaio non arriverà ma pure a giugno con ogni probabilità non se ne farà nulla. Niente Samardzic, è un altro il giocatore ad essere nel mirino dei partenopei.

Altro che Samardzic, il Napoli vuole un altro serbo

In queste settimane sono arrivati in azzurro Dendoncker e Traorè. Il futuro di entrambi sarà da valutare in questi mesi in cui proveranno a mettersi in luce nel capoluogo campano. A giugno sarà presa una decisione definitiva per il reparto nevralgico del campo.

Il Napoli vorrebbe prendere un centrocampista a titolo definitivo a cui affidare le chiavi del proprio gioco nel nuovo progetto che nascerà dalla prossima estate. Per saperne di più su caratteristiche precise bisognerà anche vedere chi ci sarà a guidare il club partenopeo, ma di sicuro qualcosa andrà fatto dopo l’addio di Elmas e quello ormai certo di Zielinski. Serve un centrocampista di fantasia, come i due appena citati. Nel mirino dei partenopei sarebbe finito un giocatore già milita in serie A.