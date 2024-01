Napoli, Conte ha già deciso: l’annuncio a sorpresa

Antonio Conte ha espresso la sua preferenza in ottica futura. L’allenatore italiano è pronto a tornare in Serie A: il retroscena a sorpresa

Una voglia immensa di tornare protagonista in Italia con tante squadre che sono piombate sulle sue tracce. Ecco la verità a galla con il retroscena davver succoso in ottica futura: Antonio Conte è voglioso di dare la sua impronta di gioco in una big italiana, ecco quale sarà la sua prossima squadra.

Saranno mesi decisivi in ottica futura per conoscere dove andrà Antonio Conte. In tanti sono in attesa per quanto riguarda la sua decisione: ecco finalmente la verità a galla con un retroscena succoso di calciomercato. L’allenatore leccese è un profilo davvero ambito in Italia e all’estero, ma ha già espresso la sua preferenza dopo l’avventura al Tottenham. L’ex tecnico di Juventus e Inter tornerà quasi sicuramente in Serie A con un intreccio suggestivo in ottica futura.

Napoli, Conte è pronto a tornare: la verità sul futuro

Come svelato dall’emittente televisiva Sportitalia Pioli dirà addio al Milan al termine della stagione con la fiducia ormai terminata da parte del club rossonero. Thiago Motta è sempre seguito dalla compagine rossonera, ma tutto potrebbe cambiare con Antonio Conte che resta un nome caldo. L’allenatore leccese resta nel mirino di Roma e Napoli, continuando così a studiare e ad aggiornarsi. “Se Furlani chiama si sblocca tutto”, si legge sul sito di Sportitalia. Un momento decisivo per prendere così la migliore decisione per il suo futuro. Antonio Conte non vede l’ora di rendersi nuovamente protagonista in Serie A dopo l’avventura al Tottenham.