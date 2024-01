Napoli: svolta in difesa, si chiude per il centrale

In casa Napoli si continua a guardare con attenzione al difensore in questo calciomercato. E nelle ultime ore è spuntato un nome a sorpresa.

Il Napoli sembra essere intenzionato a confermare Ostigard, ma non sono esclusi dei colpi a sorpresa considerando che Mazzarri è comunque in attesa di un rinforzo importante per provare a rendere ancora più competitivo il reparto.

Secondo le ultime informazioni che arrivano dalla Turchia, il Napoli avrebbe messo sul piatto 15 milioni di euro per un giocatore del Fenerbahce, ma non c’è l’accordo. Non è da escludere che in queste ultime ore di calciomercato il discorso possa entrare ancora ne vivo e vedremo cosa succederà.

Calciomercato Napoli: ADL sorprende tutti, chi arriva

Il Napoli deve sciogliere i dubbi sul difensore. Nelle ultime ore si è parlato molto di una possibile permanenza di Ostigard, ma nulla è ancora certo e per questo motivo può succedere di tutto. Le riflessioni sono in corso e presto saranno sciolti tutti i dubbi considerando che il reparto arretrato ha registrato alcune lacune. Di certo può succedere di tutto e vedremo cosa succederà. Mancano sempre meno ore al gong e per questo motivo bisognerà accelerare per trovare l’intesa.

Stando alle indiscrezioni, il Napoli starebbe seguendo da vicino Osterwoold del Fenerbahce. Pronta una offerta di 15 milioni di euro, ma il club turco ne chiede 20 per farlo partire in questa sessione di calciomercato. Vedremo cosa succederà e se alla fine si potrà trovare l’accordo oppure assisteremo ad una fumata nera per questioni economiche e, quindi, presto avremo delle novità in questo senso.

I contatti sono in corso e presto si arriverà ad una soluzione. Il Napoli vuole chiudere il prima possibile la trattativa per dare il giocatore a Mazzarri e rendere la rosa ancora più competitiva. Resta comunque la possibilità di vedere una conferma di Ostigard nella rosa azzurra.

Mercato Napoli: idea Osterwoold

Il Napoli per questa sessione di calciomercato potrebbe chiudere con un difensore e il nome in cima alla lista è sempre quello di Osterwoold del Fenerbahce. Trattativa in salita per l’offerta e a questo punto non ci resta che attendere le prossime ore per avere un quadro molto più chiaro e capire su chi punteranno i partenopei.