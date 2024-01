Clamoroso, la Juve compra Osimhen: “Ecco come”

Victor Osimhen alla Juventus, si può davvero: il clamoroso scenario per la prossima estate spaventa i tifosi del Napoli

Nel corso dell’ultimo decennio Juventus e Napoli hanno spesso e volentieri incrociato i propri interessi in sede di calciomercato. Nonostante una rivalità ancora oggi accesissima all’interno del rettangolo verde, sembra proprio che qualcosa di grosso possa ancora effettivamente muoversi.

Era il 26 luglio 2016 quando i tifosi del Napoli hanno vissuto un vero e proprio incubo: in quel giorno arrivò come un fulmine a ciel sereno l’ufficialità del passaggio di Gonzalo Higuain alla Juventus. Dopo il record dei 36 gol in Serie A, il ‘Pipita’ tradì Napoli e si accasò ai rivali di sempre: pare proprio che questo scenario possa presto ripetersi con un altro dei beniamini della piazza partenopea.

Victor Osimhen già nelle scorse settimane ha chiarito il suo futuro: “Ho già deciso cosa farò a fine stagione”, ha rivelato il nigeriano per il quale ancor più recentemente il presidente De Laurentiis si è ufficialmente esposto.

Il patron del Napoli ha parlato di una cessione ormai prossima per il bomber ex Lille: l’addio è inevitabile nonostante il recente rinnovo contrattuale. Ad ogni modo oltre alle sempre presenti piste inglesi per la prossima squadra di Osimhen, può davvero spuntare la Juventus.

Alla Juve come Higuain: “Possono prendere Osimhen”

Ne è convinto l’ex bomber di Cagliari, Juve e Milan Alessandro Matri che a ‘DAZN’ ha rilasciato alcune scottanti dichiarazioni. Durante la trasmissione ‘Tutti bravi dal divano’, l’ex centravanti ha spiegato il perché sia possibile un passaggio di Osimhen alla Juventus.

“Se Vlahovic fa una stagione da 20 gol, lo vendi a 70 milioni. Occhio poi a Soulè che andrà sul mercato. Per questo Osimhen non sarebbe insostenibile“. Il compagno di Federica Nargi prosegue nel suo ragionamento, ricordando proprio un vecchio affare. “La Juve ci ha abituato ad operazioni del genere, come successe con Higuain. Se vanno in Champions, avranno da spendere e vendendo i migliori si arriverebbe alle cifre giuste per Osimhen”.

La stella del Napoli ha nel suo contratto una clausola rescissoria di 130 milioni di euro, valida però solo per l’estero. Se una società italiana, in questo caso quella torinese, volesse effettivamente provare a prendere Osimhen dovrebbe discuterne direttamente con Aurelio De Laurentiis.

Un osso decisamente duro, visto che non farà sconti per lasciar partire il suo gioiello. Nonostante le non poche polemiche che hanno circondato le sue prestazioni in diverse occasioni quest’anno, la punta classe ’98 ha collezionato 18 presenze complessive con 8 gol e 3 assist vincenti per i compagni.