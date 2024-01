Da 25 a 30 milioni l’anno: nuovo contratto da urlo

I milioni all’anno salgono: da 25 si passa a 30 con un nuovo contratto decisamente da urlo! Ecco tutti i dettagli da conoscere

Dopo una stagione complicata ma chiusa nel modo migliore possibile è ormai ufficiale un nuovo contratto e stavolta sarà da urlo. Da 25 milioni di euro si passa a 30 milioni di euro. I vertici credono in lui e quanto è stato appena messo nero su bianco ne è la prova più lampante.

Il nuovo accordo economico del pilota stupirà molti, mentre sarà la conferma per tanti altri tifosi che seguono assiduamente la Formula 1 e la Ferrari nello specifico. Il profilo di cui stiamo parlando è ovviamente quello di Charles Leclerc che nel 2023 ha affrontato tante difficoltà con la rossa più famosa di tutti i tempi, ma che non si è mai arreso. La stagione è stata chiusa con risultati in crescita rispetto ad inizio annata e questo fa ben sperare.

Spera la scuderia di Maranello, che ha deciso di puntare ancora forte sul #16 e di farlo anche per i prossimi anni. Ecco allora che da qualche giorno è stato annunciato la firma sul nuovo contratto (da urlo) per lui. Sale l’ingaggio in Ferrari ed è pronto a passare da 25 milioni di euro a 30 milioni di euro.

Leclerc e la Ferrari ancora avanti insieme a lungo: super ingaggio

La Ferrari ha deciso: Charles Leclerc è il pilota con cui vuole continuare e puntare a vincere come merita. Per questo motivo, per convincerlo ancora di più del prolungamento, ha deciso di renderlo sempre di più l’uomo chiave della Casa. Il leader. Aumentano i soldi dell’ingaggio, arrivando appunto a 30 milioni di euro, e aumenta la sua importanza nel team. A questa parte fissa di pagamento stagionale saranno aggiunti bonus variabili. Per spronarlo ma anche per ringraziarlo per aver lottato al volante della rossa in un momento complicato.

Il contratto per il pilota monegasco è pluriennale, simbolo di fiducia incondizionata. Il tutto punta anche a essere di buon auspicio per il Mondiale 2024 che tra poco più di un mese inizierà in Bahrain. Leclerc è diventato la bandiera del Cavallino e molto probabilmente andranno avanti insieme per molti anni ancora (la durata non è stata specificata). Charles ha iniziato con la Ferrari Driver Academy nel 2016 e la sensazione è che con la rossa continuerà ancora a lungo.