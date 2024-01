Gelo Napoli, addio Kvara: c’è la data

Dopo l’addio di Victor Osimhen, è pronto anche quello di Khvicha Kvaratskhelia. Spunta la data, i tifosi sono in ansia

Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen sono stati i principali artefici dello scudetto dell’anno scorso targato Spalletti. Il duo d’attacco partenopeo si è diviso i meriti di realizzare i gol decisivi per la vittoria del tricolore. Ora il destino potrebbe accomunare entrambi e vederli malinconicamente lontani da Napoli.

Di Victor Osimhen ormai conoscono tutti quale sarà il futuro. A giugno andrà via, l’ha ammesso anche De Laurentiis. Resta da decidere la cifra e soprattutto il suo nuovo club con il Chelsea che sembra essere in pole.

Ad ogni modo, sarà una squadra estera e con tutte le probabilità di Premier League. Se per il nigeriano sembra non esserci scampo all’addio, diverso il discorso per quanto riguarda il georgiano, al momento ancora dentro il progetto Napoli.

La volontà della società è ripartire da lui il prossimo giugno, quando inizierà il nuovo ciclo dopo la scelta dell’allenatore che dovrà spingere gli azzurri a tornare ai vertici del calcio italiano. Il rischio però è che Kvara non sarà a lungo al centro di questo progetto.

Il fantasista georgiano sta riflettendo su cosa fare nelle prossime sessioni di mercato, la sua volontà sembra quella per ora di restare in maglia azzurra la prossima stagione. D’altronde sarebbe troppo dover sostituire oltre Osimhen e Zielinski anche l’altra colonna portante della squadra. Non solo loro due, ci sono tante altre situazioni da verificare. Kvara no, Kvara è ancora al centro dell’universo Napoli.

Gelo Napoli, Kvarstskhelia dopo Osimhen: c’è già la data dell’addio

Almeno fino al 2025. Infatti questa è la data che può vedere l’addio del classe 2001. Il georgiano punta di arrivare da protagonista tra un anno e mezzo e poi lasciare così il capoluogo partenopeo, portando a sua volta un gruzzolo utile alle casse societarie per il suo addio. Kvara come Osimhen, in tutto e per tutto. Essendo arrivato dopo in azzurro ed essendo più giovane di tre anni del nigeriano, le tempistiche ci stanno tutte.

Intanto, discorsi di mercato a parte, dopo essersi messo alle spalle la squalifica che gli ha impedito di partecipare al match contro la Lazio, Kvaratskhelia è pronto a riprendersi la leadership dell’attacco partenopeo. Anche per mettere a tacere le voci di un’annata che lo vedono in chiaroscuro rispetto la scorsa. Il georgiano ha tutte le intenzioni di mostrare che il vero Kvara è quello dell’anno scorso.

