Intreccio di bomber e futuro segnato: Osimhen lascia la Serie A

Sembra proprio che il futuro di Victor Osimhen sia già scritto. Il centravanti del Napoli e della nazionale nigeriana potrebbe lasciare il club partenopeo in estate, ma nei prossimi mesi i tifosi assisteranno ad un vero e proprio valzer degli attaccanti

La stagione di Victor Osimhen non è stata esaltante, almeno fino a questo momento. Nonostante abbia vinto il Pallone d’Oro africano, il centravanti del Napoli non sta ripetendo le prestazioni della storica annata che ha portato al terzo scudetto del Napoli. Con Spalletti, Osimhen sembrava più sereno, adesso è tornato ad essere nervoso e questo atteggiamento ha delle conseguenze negative sul suo rendimento in campo.

Aurelio De Laurentiis gli ha rinnovato il contratto fino al giugno del 2026, inserendo una clausola rescissoria da 130 milioni di euro. È stato proprio il presidente del club partenopeo a confermare che questa estate Victor Osimhen potrebbe lasciare il Napoli e accasarsi altrove. Nei prossimi mesi assisteremo ad un intreccio di centravanti che dovrebbe coinvolgere anche l’attaccante africano.

Osimhen: il suo futuro in Premier o al PSG

La cessione di Victor Osimhen è sempre più vicina. Il Napoli gli ha prolungato il contratto soltanto per venderlo meglio e per ottenere una cifra in linea con il suo valore. In estate potrebbero esserci diversi club pronti ad offrire ad Aurelio De Laurentiis i circa 130 milioni di euro della clausola presente nel nuovo contratto, ma la volontà del calciatore sarebbe quella di trasferirsi in Premier League. Nonostante questa preferenza, il futuro di Victor Osimhen potrebbe essere in Francia, al Paris Saint-Germain.

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Spagna, il Real Madrid avrebbe già trovato da tempo un accordo con Kylian Mbappé, stella del Paris Saint-Germain, in scadenza di contratto fra qualche mese. Ma il francese potrebbe non essere l’unico attaccante a lasciare Parigi. In Inghilterra pensano che i ‘Blues’ abbiano già deciso quale potrebbe essere il nuovo centravanti e il primo della lista non sarebbe Osimhen.

Il Chelsea potrebbe presentare un’offerta proprio al Paris Saint-Germain per Gonçalo Ramos, centravanti portoghese che i francesi hanno acquistato nell’estate 2023 dal Benfica, pagando 65 milioni di euro. Qualora Ramos si trasferisse al Chelsea e Mbappe al Real Madrid, il Paris Saint-Germain punterebbe tutto su Victor Osimhen e potrebbe essere interessato a pagare l’intera clausola rescissoria al Napoli di De Laurentiis. In attesa di ulteriori sviluppi, Osimhen è chiamato a chiudere in maniera positiva la sua esperienza in azzurro, poi potrà pensare al futuro.