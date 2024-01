Napoli, addio segnato per Mazzarri: nome nuovo per la panchina

In casa Napoli il destino di Walter Mazzarri sulla panchina azzurra è praticamente segnato. A fine stagione sarà addio ed Aurelio De Laurentiis sta già valutando i sostituti. In tal senso, emerge un nome nuovo per il ruolo di allenatore dei partenopei e sarebbe un profilo perfettamente in linea con i partenopei.

Come è noto ai più, complici anche i risultati deludenti, il futuro di Walter Mazzarri è praticamente già deciso. A prescindere da quel che accadrà da qui alla fine della stagione, infatti, il tecnico toscano lascerà la panchina del Napoli. Fino a questo momento, infatti, Aurelio De Laurentiis non può di certo dirsi contento di quanto visto, dal momento che per diversi aspetti la situazione rispetto a Garcia è anche peggiorata. In tal senso, in vista di questa estate, arrivano novità importanti. C’è un nome nuovo per la panchina azzurra che può sia accontentare la piazza che esaltare i sogni europei di Aurelio De Laurentiis.

Sarà addio con Mazzarri: sorpresa per il successore

Dopo i disastri di questa stagione e la scelta scellerata di affidarsi a Rudi Garcia per il dopo Spalletti, Aurelio De Laurentiis sa di non poter sbagliare. Fondamentale, per il progetto Napoli, la scelta del nuovo tecnico da cui ripartire nella prossima annata. Ed in tal senso arrivano sviluppi.

Come giustamente sottolineato dal giornale “Il Napolista“, tra i nomi degli allenatori senza squadra c’è anche quello di Julen Lopetegui. E ragionando su questo profilo, dopo l’esperienza al Wolverhampton e la vittoria dell’Europa League con il Siviglia, si evince come sarebbe un tecnico perfettamente in linea con gli azzurri. Inoltre, le migliori cose in carriera le ha fatte proprio con il 4-3-3 tanto caro a De Laurentiis.

Napoli, occasione Lopetegui: tecnico per l’Europa?

Nella sua ultima esperienza alla guida del Wolverhampton per Julen Lopetegui sono state luci ed ombre, come si suol dire. Subentrando, ha fatto molto bene trascinando la squadra al tredicesimo posto, tirandola fuori dalla zona retrocessione. A sei giorni dall’inizio di questa stagione, però, ha risolto il suo contratto a causa dei problemi economici del club che limitavano inevitabilmente anche il mercato. Il Napoli per lui rappresenterebbe una grande chance. Così come gli azzurri, che da tempo cercano il salto di qualità europeo, potrebbero assicurarsi il tecnico vincitore dell’Europa League ai tempi del Siviglia.