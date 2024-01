Osimhen ha trovato squadra: l’annuncio conferma tutto

I top club europei sono sulle tracce di Osimhen e pronte ad offrire una cifra monstre al Napoli. Ecco tutti i dettagli

Come ampiamente pronosticato, in casa Napoli è partita ufficialmente la rivoluzione. Tanti cambiamenti per il club di Aurelio De Laurentiis che ha già cominciato a pensare al futuro, tra acquisti a volontà e qualche cessione illustre come quella di Victor Osimhen.

L’addio del bomber è nell’aria e già si era capito quando aveva chiesto un contratto da 9 milioni di euro l’anno con annessa clausola rescissoria. Nuovo club in vista per il classe 1998 che in estate farà le valigie: non lascerà solo il capoluogo campano, ma proprio l’Italia. Approdo in un altro prestigioso campionato per il nigeriano, che non vede l’ora di misurarsi in nuove realtà.

Il centravanti è arrivato in Italia nell’estate del 2020 e ci ha messo un po’ prima di confermarsi a certi livelli. Poi, quando lo ha fatto, ha dimostrato di essere una delle punte più forti in circolazione. Per questo sono stati i tanti i top club ad essersi interessati alla sua situazione. Ciononostante, il futuro del cannoniere sembra ormai scritto.

Secondo gli esperti di mercato è già pronta una doppia offerta monstre per lui: in termini di ingaggio, ma anche per quanto riguarda il cartellino. Ad aver raccontato i possibili scenari futuri è stato il giornalista Maurizio Pistocchi il quale, attraverso il proprio account X, ha svelato alcuni dettagli sul trasferimento dell’attaccante.

Calciomercato Napoli, Osimhen al Psg: le cifre dell’affare

Futuro parigino per Osimhen. Quasi certamente, come svela Pistocchi, a partire dalla stagione 2024/25 sarà un nuovo giocatore del Paris Saint Germain. Anche questo era una matrimonio pressoché annunciato che ora sembra pronto per essere celebrato, merito anche di Kylian Mbappé destinato a volare a Madrid per vestire la casacca del Real.

Cifre da capogiro per il Napoli che, nel recentissimo passato, ha dimostrato di poter creare squadre importanti con soldi pesanti in tasca: Osimhen può partire, ma ci vogliono almeno 100 milioni di euro. De Lautentiss non farà conti visto che c’è un contratto che lega il giocatore al club fino al 2026 e una clausola da circa 120/130 milioni. Quadriennale già pronto per Osimhen, che potrebbe percepire una somma pari a 12 milioni di euro a stagione. Ora l’obiettivo del Napoli è cercare un sostituto, il preferito è Jonathan David in uscita proprio dal Lille, ex club dell’africano.