Sorpasso Napoli: ADL soffia il talento alla Juve

Dopo il pareggio contro la Lazio, il Napoli di Aurelio De Laurentiis può esultare per delle novità importanti in sede di mercato

Dopo la finale di Supercoppa italiana persa nei minuti finali contro l’Inter per colpa del gol di Lautaro Martinez , il Napoli di Walter Mazzarri ha ottenuto un buon pareggio domenica sera contro la Lazio allo Stadio Olimpico. Gli azzurri, di fatto, non hanno mai tirato in porta contro i capitolini, ma hanno comunque mostrato, così come si era già vista sia contro la Fiorentina che contro i nerazzurri, un’ottima solidità difensiva.

Il Napoli, infatti, ha giocato ancora una volta con una difesa a tre, con il primo intento di non cadere sotto i colpi degli uomini di Maurizio Sarri. Lo stesso Walter Mazzarri, di fatto, è stato anche costretto a far giocare la sua squadra in questa maniera, considerando le tantissime assenze nella sua squadra: ben nove.

Il tecnico toscano, infatti, contro la Lazio ha dovuto fare a meno di giocatori come Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia, Alex Meret, Frank Anguissa, Cajuste e Mathias Olivera. Una volta archiviato il match contro i capitolini, il Napoli è atteso dalla sfida di domenica dello Stadio Diego Armando contro il Verona. Tuttavia, in attesa del match contro gli scaligeri, in casa partenopea bisogna registrare delle novità di mercato.

Il Napoli sorpassa la Juve di Giuntoli: colpo sudamericano

Secondo quanto raccolto da varie indiscrezioni di calciomercato, infatti, il Napoli avrebbe sorpassato la Juventus di Cristiano Giuntoli nella corsa per prendere il talento Luciano Rodriguez del Liverpool Montevideo. L’attaccante uruguaiano, classe 2003, è uno dei profili del calcio sudamericano più seguiti dalle big europee.

Questo sorpasso in sede di mercato ai danni della Juve, di fatto, è una piccola rivincita di Aurelio De Laurentiis nei confronti di Cristiano Giuntoli, che la corsa estate ha lasciato gli azzurri per trasferirsi in bianconero. Luciano Rodriguez, di fatto, arriverebbe l’estate prossima in casa azzurra, anche se confermerebbe comunque la grande attenzione del Napoli in sede di mercato.

Così come dimostrato da questa sessione invernale, vedi gli acquisti di Ngonge e Perez, Aurelio De Laurentiis è uno dei presidenti della nostra Serie A più attivi sul fronte nuovi arrivi. Nel frattempo, in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla trattativa per Luciano Rodriguez, i tifosi del Napoli sperano che la loro squadra del cuore possa riuscire almeno a centrare il quarto posto per qualificarsi in Champions League e far bella figura contro il Barcellona di Xavi.