Super bomber in Serie A: “Uno tra Lewandowski e Benzema”

Il campionato di Serie A potrebbe accogliere un super bomber come Robert Lewandowski o Karim Benzema in futuro: c’è l’annuncio inaspettato.

Quello del centravanti è un ruolo molto importante e delicato. Non è un caso che alcune società spendano anche più di 100 milioni di euro per mettere in atto affari del genere. Sicuramente ne serviranno non meno di 120/130 al fine di assicurarsi le prestazioni di Victor Osimhen, destinato a lasciare il Napoli durante la prossima sessione estiva di calciomercato.

Il bomber nigeriano ha già deciso quale strada intraprendere e l’addio al club campano è ormai una certezza. Lo ha confermato il patron Aurelio De Laurentiis, sottolineando come fosse inevitabile accettare l’idea di una partenza del classe ’98. Quest’ultimo vuole indossare maglie più prestigiose, poiché consapevole di essere ad oggi uno dei migliori centravanti nel panorama calcistico europeo.

Il rinnovo, dunque, è stato una mera formalità, anche per inserire all’interno del contratto una clausola rescissoria che potesse soddisfare tutte le parti in causa. La recente intervista di Osimhen lascia credere che qualche big si sia già mossa concretamente per l’acquisto dell’ex Lille.

L’avventura al Napoli non può dargli più di uno Scudetto, di conseguenza è pure giusto che Osimhen cambi aria per crescere ulteriormente dal punto di vista sportiva. A maggior ragione considerando che la compagine partenopea è piombata in una crisi di risultati alquanto difficile da superare.

Per adesso, comunque, sarà opportuno rimanere concentrati sui vari impegni di campo, ma nei mesi a venire la dirigenza capitanata dal direttore sportivo Mauro Meluso dovrà guardarsi attorno alla ricerca di un valido rimpiazzo della punta africana. Sostituire uno come Osimhen è una vera e propria impresa, ragion per cui l’errore è davvero dietro l’angolo. In tutto ciò c’è chi propone una soluzione abbastanza particolare.

Sul tema in questione è intervenuto il giornalista Ciccio Marolda, ai microfoni di ‘Televomero’. Il collega ha spiegato la strategia a cui lui si affiderebbe per scegliere il futuro attaccante del Napoli. “Punterei su Simeone e gli affiancherei una punta di una certa età, ma dal rendimento sicuro. Come Lewandowski o Benzema“.

Calciomercato Napoli, Marolda parla chiaro: Lewandowski o Benzema al posto di Osimhen

Frasi che non lasciano a tante interpretazioni. Il calciatore di proprietà del Barcellona e l’ex Real Madrid, rimasto bloccato in Arabia Saudita, potrebbero ancora fare la differenza in una serie di seconda fascia come la Serie A. A patto, ovviamente, che diano determinate garanzie dal punto di vista fisico.

Un’esperienza in quel di Napoli potrebbe affascinare entrambi, ma sarebbe assai complicati prendere uno dei due a causa del loro elevato ingaggio. È altamente improbabile, infatti, che De Laurentiis possa convincersi ad aggiungere alla rosa un profilo di questo tipo. Offrire un ingaggio importante ad un atleta che affronta i suoi ultimi anni di carriera non è mai una decisione saggia. Poi il tempo, come sempre, emetterà i suoi verdetti.