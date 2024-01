Vialli, il gesto commuove: annuncio da brividi

A poco più di un anno dalla sua scomparsa, la figura di Gianluca Vialli resta un punto di riferimento importante da prendere ad esempio

Gianluca Vialli ha lasciato una traccia indelebile nel mondo dello sport italiano. Il suo ricordo lega il calcio grazie a notevoli iniziative che ne onorano al meglio la sua memoria.

La storia di Gianluca Vialli continua a commuovere a distanza di tempo. L’ex attaccante della Nazionale è stato un idolo in campo grazie ai suoi successi, ha vinto uno storico scudetto con la Sampdoria nel 1991 ed è stato l’ultimo capitano bianconero ad alzare la Champions League nel 1996.

I successi da calciatore sono stati tanti, mentre da allenatore è entrato nella storia del Chelsea e ha inoltre avuto un ruolo chiave nell’Italia di Roberto Mancini, che ha conquistato l’ultimo titolo europeo.

Le vittorie sono arrivate grazie anche alla sua capacità di saper fare gruppo e coinvolgere tutti, Vialli era un esempio di stile e perspicacia che ancora in tanti vogliono ricordare con grande affetto. Un’iniziativa benefica nel suo nome, in queste ultime ore, è riuscita a raggiungere il cuore del pubblico, registrando cifre record.

Beneficienza in nome di Vialli, un successo meritato

Come riporta “Telenord”, una manifestazione benefica dedicata a Gianluca Vialli ha avuto il sold out riuscendo a centrare in pieno il suo scopo. Al teatro Carlo Felice di Genova, lo spettacolo My name is Luca, ballata per Vialli ha incassato ben 130 mila euro, un risultato sorprendentemente positivo.

Il denaro è stato raccolto dalla fondazione Vialli & Mauro per poi essere devoluto ai centri clinici Nemo, la cifra record è stata ottenuta grazie alla vendita dei biglietti ed ampliata con generose donazioni di sponsor e privati che, in memoria di Gianluca Vialli, hanno contribuito a fare del bene.

Lo spettacolo benefico ha coinvolto tanti personaggi in campo sportivo, la città di Genova ha ospitato una manifestazione che era attesa da lungo tempo e supportata anche dalla Regione Liguria. Non a caso, il presidente ligure Giovanni Toti ha sottolineato la valenza di questo grande risultato benefico ottenuto, ricordando come la figura di Vialli sarà sempre fonte di ispirazione per aiutare la ricerca in campo medico e non solo.

I buoni propositi sono confermati anche da Massimo Mauro, presidente della fondazione Vialli & Mauro, che ha ringraziato con grande commozione i presenti per questo risultato ottenuto: “Devo ringraziare tutti per la disponibilità e il sostegno ricevuto, la nostra fondazione continuerà a finanziare la SLA come voleva Vialli, finché ce ne sarà bisogno”.