Xavi, addio ufficiale: il sostituto arriva dalla Serie A

Xavi ha annunciato il suo addio al Barcellona con il club catalano pronto a prendere il sostituto dalla Serie A.

Il Barcellona sa di dover trovare un sostituto di Xavi in vista della prossima stagione con l’allenatore dei catalani che ha da poco dato il suo addio alla squadra blaugrana. Sono due i profili in Serie A che piacciono molto alla società spagnola.

L’estate vedrà un vero e proprio valzer di panchine in tutta Europa con diverse big pronte a cambiare allenatore in vista della prossima stagione. Il Barcellona è sicuramente una di queste con la società catalana che sta valutando diversi profili per il prossimo campionato. Tra i vari nomi sondati dalla società bluagrana ce ne sono anche due che arrivano dalla Serie A. Due tecnici che come filosofia di gioco rispecchiano l’indirizzo che da anni ha seguito il club e che potrebbero arrivare alla guida di Lewandowski e compagni.

Calciomercato, il Barcellona guarda in Serie A per la prossima stagione

Tra i vari allenatori che piacciono al Barcellona ci sarebbero sia Maurizio Sarri che Thiago Motta. Due allenatori che stanno facendo bene alla guida di Lazio e Bologna e che da tempo sono nel mirino della società catalana. L’italo-brasiliano anche di Milan e Juventus.

I prossimi avversari del Napoli in Champions League potrebbero quindi affidarsi proprio ad un ex tecnico azzurro in vista del prossimo campionato con Sarri che da sempre è apprezzato dalla dirigenza della società catalana. Un’opportunità che, se si dovesse concretizzare, sarebbe difficile da rifiutare per l’attuale allenatore della Lazio che potrebbe tentare l’avventura in una big europea all’estero dopo quella al Chelsea.

L’altro nome è quello di Thiago Motta, attuale allenatore del Bologna e cercato a lungo dal Napoli durante la scorsa estate. Aurelio De Laurentiis ha di recente affermato di aver provato a convincere il tecnico italo-brasiliano la scorsa estate a prendere il posto di Luciano Spalletti alla guida dei campioni d’Italia senza però riuscire a portarlo in azzurro. Non è da escludere che un nuovo tentativo venga fatto in estate per provare a portarlo all’ombra del Vesuvio.

Il tecnico dei rossoblu, ha passato gran parte della sua carriera da calciatore con la maglia del Barcellona, vincendo diversi titoli con la maglia blaugrana, riuscendo a portare a casa sia la Champions League sia il campionato spagnolo, alzando La Liga per due volte, una nel 2005 ed una nel 2006.