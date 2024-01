Zidane ha deciso: ha in testa una sola panchina

C’è voglia di tornare in panchina per Zinedine Zidane. Il francese ha già individuato quella che sarà la sua prossima squadra

Tra competizioni ufficiali sempre nuove e club costretti a scendere in campo ogni tre giorni, il calcio è cambiato molto negli ultimi anni finendo per regalare le stagioni più assurde. Sia per i tifosi sempre presenti sugli spalti che i giocatori e, forse soprattutto, per gli allenatori. Tanti tecnici stanno infatti soffrendo la trasformazione di questo sport e sono finiti per rimanere senza panchina, sicuramente una buona notizia per chi come Zinedine Zidane è in cerca di una nuova avventura.

Nel corso degli ultimi mesi se ne sono viste e sentite di tutti i colori, in Serie A e non solo. Basti pensare a Rudi Garcia e a José Mourinho, due dei tecnici più prestigiosi che hanno fatto grande fatica ad essere confermarsi a bordo dei propri club. Oppure al Barcellona e al Liverpool, con Xavi e Klopp che hanno annunciato il proprio addio a fine stagione.

Insomma, prevedere quello che succederà nel calcio durante i prossimi mesi è difficile. Tuttavia, ciò che ad oggi è possibile asserire con certezza è che ci sono diversi tecnici stanchi di starsene a guardare. Ne sa qualcosa Zidane che, stando a quanto emerge dalla Spagna, avrebbe individuato quello che potrebbe essere il suo prossimo incarico.

Torna Zidane, futuro scritto per l’ex Juventus

Finora l’ex Juventus ha avuto modo di allenare solo il Real Madrid, con grandi risultati, ma adesso la sensazione è che preferisca una avventura del tutto diversa. Niente ritorno ai Blancos per lui, con Perez che ha deciso di confermare Carlo Ancelotti dapprima promesso sposo al Brasile. Ecco, proprio una nazionale potrebbe pensare di offrire una panchina al già leggendario fantasista francese.

Obiettivo dominare in Europa e nel mondo per il tecnico che sarebbe tornato in contatto con la federazione francese per diventare il nuovo commissario tecnico proprio della nazionale transalpina seconda nel ranking mondiale della FIFA. Prima, però, bisognerà vedere cosa succederà quest’estate. La Francia è infatti molto legata a Didier Deschamps il quale si sta però interpellando sul proprio prosieguo di carriera.

Era il 2012 quando Deschamps divenne ct della Francia e ora anche per lui potrebbe essere giunto il momento di fare altre scelte. Nonostante sia legato ai Blues fino al 2026, l’ex Juventus potrebbe lasciare l’incarico già durante la prossima estate. Molto dipenderà dall’esito degli Euro 2024. In caso di addio, il sostituto numero uno sarebbe ‘Zizou’.