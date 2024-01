Accordo in chiusura: pronti 200 milioni all’anno!

In attesa della chiusura del calciomercato, una big del calcio sta per raggiungere un accordo dalla bellezza di 200 milioni di euro.

Mancano ormai pochi giorni a questa sessione di mercato invernale, dove sono girati pochi soldi. La squadra più attiva della Serie A è il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Il club partenopeo, dopo una pessima campagna acquisti estiva, ha investito in questo mese la bellezza di circa 50 milioni.

Questa super cifra, di fatto, è stata investita grazie sia alla gestione ocultatissima di Aurelio De Laurentiis che dei tanti incassi ottenuti per la vittoria dell’anno scorso dello Scudetto. Per altre big, invece, il discorso è ben diverso.

Gli altri top team del campionato di Serie A, di fatto, devono dare conto del famoso indice di liquidità, ovvero lo strumento per verificare che i costi di una società non superino i ricavi.

La situazione del calcio italiano, di fatto, è così deficitaria che per pochi milioni di euro la Lega di Serie A ha deciso di far disputare la Final Four di Supercoppa italiana in Arabia Saudita. Tuttavia, al netto della Premier League, anche gli altri campionati stanno vivendo un momento davvero difficile dal punto di vista economico, ma per una big europea sta per arrivare una grandissima boccata di ossigeno.

Secondo quanto riportato da ‘Sport’, il Barcellona, prossimo avversario del Napoli in Champions League, è infatti vicino a raggiungere l’accordo con un nuovo sponsor tecnico, ovvero il brand tedesco Puma.

Il Barcellona sta per chiudere con Puma un accordo per 200 milioni di euro: i dettagli

Le parti sarebbero davvero procinte di mettere tutto nero su bianco, ma prima il club blaugrana deve rompere la propria partnership con un altro colosso dell’abbigliamento sportivo: la Nike.

Con questo possibile accordo con Puma, il Barcellona incasserebbe una cifra superiore rispetto a quella che gli spetta dalla Nike. Il brand nato in Germania nel 1948, infatti, è pronto a versare nelle casse economiche di Laporta (ovvero il presidente della squadra spagnola) la bellezza di 115 milioni di euro di base fissa, più altri 85 milioni di bonus.

Tuttavia, la Nike non accetterà in nessun caso la risoluzione anticipata del contratto con il Barcellona. L’azienda statunitense, infatti, che perderebbe circa 350 milioni di euro dal mancato rispetto da parte del club blaugrana dell’attuale contratto. Nelle prossime settimane, quindi, ci saranno sicuramente degli importanti sviluppi su questa telenovela economica.

C’è da dire che questi soldi della Puma sarebbero una manna dal cielo per il Barcellona del presidente Laporta, vista la precaria situazione economica in cui versa.