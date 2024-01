Calciomercato, colpo Napoli: tutto sul talento italiano

Il Napoli vorrebbe chiudere con un botto di fine gennaio: affare immediato, colpo tutto italiano. Ecco l’indiscrezione da urlo

Saranno ultime ore frenetiche di calciomercato anche per la società partenopea. Il Napoli vuole pensare al futuro con nuovi affare anche in ottica futura: ecco l’ultima pazza idea del presidente De Laurentiis. Un profilo tutto italiano per rinforzare la zona trequarti della compagine azzurra a disposizione di Walter Mazzarri.

Il Napoli continua a monitorare attentamente profili da urlo in vista anche dei prossimi mesi. Pochi minuti fa la succosa indiscrezione di calciomercato: può arrivare il talentuoso giocatore italiano in ottica Nazionale guidata dal ct Luciano Spalletti. Non finiscono i colpi di scena in casa azzurra con un profilo davvero suggestiva in ottica futura.

Calciomercato, chiusura Napoli: affare da urlo

Un momento decisivo per pensare anche a nuovi affari anche in ottica futura. Il Napoli vorrebbe ritornare alla ribalta dopo mesi completamente da dimenticare: il presidente De Laurentiis è alla ricerca di un valido centrocampista per i prossimi anni. Ecco la verità finalmente a galla da poco tempo.

Come svelato dal noto giornalista Rai, Ciro Venerato, nella giornata di oggi è andato in scena un incontro di mercato tra De Laurentiis, Mazzarri e Meluso a Castelvolturno. Per l’estate la società partenopea sta lavorando già il colpo a centrocampo: si tratta di Andrea Colpani del Monza, come confermato sia dall’entourage del calciatore che dal club azzurro. Può essere utile così il prestito di Zerbin, arrivato da pochi giorni sotto la guida di Raffaele Palladino.

Colpani sta continuando ad incantare tutti a suon di gol e di assist: sarebbe un colpo davvero importante per De Laurentiis che ha sempre cercato di puntare su giovani italiani.