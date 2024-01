Dal Napoli alla Juve: 23 milioni di euro

Napoli e Juve sono molto attive sul calciomercato, ecco le ultime indiscrezioni con protagoniste le due acerrime rivali

Napoli e Juventus stanno vivendo momenti estremamente diversi. Kvaratskhelia e compagni non si aspettavano tutte queste difficoltà dopo la vittoria dello scudetto nella scorsa stagione. I ragazzi di Allegri sono invece in piena corsa per il titolo nonostante il grande ritmo tenuto finora dall’Inter.

Il mercato potrebbe dare una grande mano a entrambe, anche se in questa sessione invernale la squadra maggiormente attiva è stata quella partenopea. Diversi i colpi portati a termine della società, con l’obiettivo di regalare a Mazzarri una rosa completa per provare a qualificarsi alla prossima Champions.

Uno dei reparti da rinforzare è il centrocampo, considerata la situazione di giocatori come Zielinski e Demme il cui futuro sarà lontano da Napoli. Tra i giocatori attenzionati dalla squadra dobbiamo menzionare Orel Mangala: sul classe 1998 anche l’interesse della Juventus per andare a rinforzare un reparto dove Allegri, per le note vicende extracalcistiche, rischia di avere la coperta eccessivamente corta. La trattativa, però, non è per nulla semplice da portare a termine.

Bianconeri e azzurri volevano chiudere la trattativa per Mangala con la formula del prestito ma, come riportato da footballinsider, il Nottingham ha rifiutato qualsiasi tipo di offerta di questo tipo. Il club per vendere il giocatore (piace anche al Galatasaray) vuole 20 milioni di sterline, pari a 23 milioni di euro. Una cifra decisamente importante per un centrocampista importante all’interno del sistema di gioco dei ragazzi di Nuno Espirito Santo.

Orel Mangala piace a Juve e Napoli: la richiesta del Nottingham

Quest’anno Orel Magala ha disputato 21 partite realizzando anche una rete. Centrocampista forte fisicamente, dinamico e particolarmente abile nella fase difensiva. Il club si sta giocando la salvezza e, proprio per questo, non ha nessuna intenzione di lasciar andare il classe 1998 (ha un contratto in scadenza nel 2026) senza ricevere una cifra decisamente importante.

Il mercato invernale sta volgendo al termine e sembra difficile che Juventus o Napoli recapitino l’offerta giusta al Nottingham: i bianconeri non sembrano essere intenzionati a rinforzare il centrocampo mentre i partenopei hanno fatto altre operazioni e difficilmente metteranno nuovamente mano al portafoglio. La sensazione dunque è che Mangala, almeno fino al termine della stagione, resterà un giocatore del Nottingham.