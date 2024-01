Dimissioni Mazzarri: Napoli, scoppia la rivolta

Napoli in rivolta contro Walter Mazzarri dopo lo scialbo 0-0 ottenuto a Roma contro la Lazio: il tecnico azzurro è stato già sentenziato

Prosegue la stagione negativa del Napoli che all’Olimpico contro la Lazio non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 e a conquistare tre punti che sarebbero stati molto importanti in ottica quarto posto.

Un punticino che serve a poco e che non smuove la classifica per gli azzurri che restano a -4 dall’ultima posizione valevole per la qualificazione alla Champions League occupata dall’Atalanta, con una partita però da recuperare.

Seppur vero che nel Napoli figuravano molteplici assenze tra infortuni e squalifiche, dagli azzurri ci si aspettava un po’ di coraggio e sfrontatezza in più in quello che era un vero e proprio scontro diretto ed invece la squadra partenopea è stata molle e remissiva.

Il Napoli, più che cercare la vittoria, è sembrato accontentarsi del pareggio per portare a casa un punto che fa morale, ma la cosa non è andata affatto giù ai tifosi partenopei che via social hanno fatto sentire la loro voce. Ad essere preso di mira in particolar modo dal tifo azzurro è stato il tecnico Walter Mazzarri a cui è stato chiesto di dare subito le dimissioni dopo l’ennesimo risultato negativo

Napoli, tifosi in rivolta: chieste le dimissioni di Mazzarri

Se lo scorso anno il Napoli e i suoi tifosi stavano vivendo un meraviglioso sogno ad occhi aperti, in questa stagione all’ombra del Vesuvio si sta vivendo in un vero e proprio incubo senza fine. Gli azzurri sono ancora distanti dal quarto posto, non riescono a trovare continuità a livello di risultati e spesso e volentieri le prestazioni sono da cancellare.

A Roma, il Napoli firmato Walter Mazzarri ha dato forse il peggio di sé, disputando una partita prettamente difensiva per cercare di inaridire le fonti di gioco della Lazio e portare così un punto a casa. Un atteggiamento non da squadra campione d’Italia, al di là dell’attenuante delle assenze, ed i tifosi azzurri si sono rivoltati via social chiedendo le dimissioni di Mazzarri.

Il tecnico toscano è stato il bersaglio principale dei tifosi, reo di non essersi giocato la partita e aver puntato solo a mantenere il risultato sullo 0-0. Alcuni hanno affermato come per Mazzarri sia l’ora di andare in pensione, mentre altri si chiedono come sia possibile che l’allenatore proponga ancora un gioco così antico per la Serie A.

Ma quando lo cacciamo a mazzarri…ma si può giocare in questo modo senza mai andare in avanti e passare sempre dietro ROBA DA PAZZI #LazioNapoli — Chrispower98 (@ChristianFatto7) January 28, 2024

L’umore dei tifosi azzurri è sempre più nero con il passare delle giornate e pure chi pensava che con Mazzarri si sarebbe visto qualcosa di diverso rispetto a Garcia si è ricreduto. La speranza del tifo partenopeo è che la stagione finisca al più presto, in modo da resettare tutto la prossima estate con l’augurio che stavolta il presidente De Laurentiis possa prendere le decisioni migliori per la squadra.