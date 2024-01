Due bomber nel mirino del Napoli: ci sono 50 milioni per il post Osimhen

Il Napoli pensa al futuro del proprio reparto offensivo: ecco i due nomi su cui la società potrebbe puntare

In casa Napoli la testa è a un presente molto complicato guardando i risultati ottenuti sul campo, ma anche al futuro, visto e considerato che la prossima campagna acquisti sarà decisiva per capire a chi consegnare le chiavi dell’attacco.

Appurato infatti che Victor Osimhen sarà ceduto al miglior offerente, quindi al club che ha intenzione di pagare la clausola rescissoria valida esclusivamente per l’estero e fissata sui 130 milioni di euro, il Napoli dovrà arrivare all’appuntamento della cessione del nigeriano con in mano già un suo possibile sostituto, possibilmente giovane e futuribile.

Molti nomi si stanno facendo in queste ore, anche perché lo stesso bomber nigeriano, in questo momento impegnato con la sua nazionale in Coppa d’Africa, ha ammesso che in estate molto probabilmente saluterà la piazza partenopea.

Il presidente Aurelio De Laurentiis assieme al suo staff dirigenziale è al lavoro per cercare il suo miglior sostituto.

Per ripartire l’anno prossimo ci sarà bisogno della migliore punta sul mercato, di quel centravanti capace di mettersi sulle spalle un’intera squadra ed in grado di proseguire nel solco dei suoi predecessori. Ecco perché la scelta di De Laurentiis sarà tanto delicata quanto decisiva: storicamente la società partenopea ha sempre brillato nella scelta dei propri riferimenti offensivi e quindi ci sono tutte le intenzioni di proseguire su questa scia.

Napoli, post Osimhen: due nomi stuzzicano De Laurentiis

Il primo attaccante sulla lista di ADL rimane il centravanti del Bologna Joshua Zirkzee, uno dei migliori calciatori del momento e destinato a diventare uomo mercato la prossima estate. Il Bologna non farà sconti e per far partire il classe 2001 olandese non accetterà meno di 40 milioni di euro.

Una cifra importante, ma il Napoli si pone come una delle candidate per arrivare all’ex Bayern Monaco avendo in mano un gruzzoletto importante da spendere che altre società non hanno.

L’altro nome su cui punta la società, una sorta di Piano B se l’olandese dovesse sfuggire per qualche motivo, è Santiago Gimenez, bomber messicano del Feyenoord, accostato la prima volta al Napoli la scorsa estate, ossia quando il suo agente parlò dell’interesse degli azzurri per il suo assistito. L’ex Cruz Azul ha un valore importante, almeno 50 milioni di euro, e gli olandesi appaiono intenzionati a guadagnare la massima cifra possibile dalla sua vendita.