Lascia la Fiorentina ma resta in Serie A: Martinez Quarta fa il salto di qualità

Lucas Martinez Quarta potrebbe lasciare la Fiorentina senza però andare via dalla Serie A: lo vogliono tre top club del campionato italiano

Lucas Martinez Quarta è certamente uno dei pezzi pregiati della Fiorentina di Italiano. Giunto ormai alla quarta stagione in riva all’Arno, il 27enne argentino è cresciuto molto ed è diventato una vera e propria colonna dei viola. In questo campionato il difensore ex River Plate sta offrendo un rendimento molto elevato, a cui si aggiungono le tre reti messe a segno in Serie A e i due centri in Conference League. Proprio questa importante crescita sta attirando l’attenzione di moltissimi club, sia italiani che esteri.

Il difensore argentino ha un contratto con la Fiorentina fino al 2025 e al momento non sembra siano stati fatti passi avanti per il rinnovo. In caso di mancata intesa con il giocatore i viola sarebbero disposti a cederlo in estate per non rischiare di perderlo a parametro zero.

Nei giorni scorsi il quotidiano francese L’Equipe aveva parlato di un forte interessamento del PSG. La dirigenza dei parigini è rimasta colpita dal giocatore e Luis Enrique sembra apprezzare molto non solo l’agonismo dell’argentino, ma anche la sua capacità di giocare palla al piede.

Colpo Martinez Quarta: l’argentino resta in Serie A

Tuttavia non c’è solo il Paris Saint-Germain a fare la corte al 27enne: anche diversi club di Premier League hanno bussato alla porta del club del presidente Rocco Commisso per chiedere informazioni su Martinez Quarta. Nonostante i passi avanti dei club esteri le ultime indiscrezioni parlano di un Martinez Quarta pronto a restare in Serie A, anche se non alla Fiorentina.

Il giocatore, infatti, è pronto a fare il salto di qualità e trasferirsi in un top club del campionato italiano: in prima fila pare esserci il Napoli, che ha bisogno di rinforzare un reparto arretrato apparso fin troppo incerto in questa stagione. Martinez Quarta gradirebbe molto la destinazione partenopea, anche se un’eventuale mancata qualificazione del Napoli alla Champions League potrebbe creare dei ripensamenti.

Oltre al club del presidente Aurelio De Laurentiis ci sono altre due squadre di Serie A pronte a dare l’assalto a Martinez Quarta: sul difensore argentino hanno messo gli occhi sia il Milan che la Roma. Qualcuno di questi tre club potrebbe anche provare a mettere a segno questo grande colpo già a gennaio, ma difficilmente la Fiorentina accetterebbe di privarsi di uno dei suoi uomini migliori a metà stagione e in piena corsa Champions.