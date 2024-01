L’hanno già avvisato: nuovo club per Rafael Leao

Il futuro di Rafael Leao sembra essere lontano dal Milan: un club è disposto a pagare la clausola per strapparlo ai rossoneri

Dopo una serie di successi che avevano riportato serenità all’ambiente, il Milan ha dovuto accontentarsi del pareggio casalingo contro il Bologna. Gli uomini di Thiago Motta hanno raggiunto il pari nel finale grazie al rigore realizzato da Orsolini, dopo le due reti segnate da Loftus-Cheek che sembravano ormai rendere concreta la rimonta rossonera. Ancora una volta Rafael Leao ha chiuso la sua gara senza reti.

L’attaccante portoghese non fa centro in Serie A dal 23 settembre, ovvero dal match vinto 1-0 a San Siro contro il Verona: nessuno avrebbe mai potuto immaginare un digiuno di oltre quattro mesi, probabilmente neppure lo stesso Leao. Pioli sta facendo di tutto per cercare di recuperare il suo numero 10: l’ex Lille deve tornare a essere un giocatore determinante in vista di una seconda parte di stagione che vede il Milan impegnato anche in Europa League. Tuttavia le ultime voci di mercato non fanno dormire sonni tranquilli all’allenatore di Parma e a tutti i tifosi rossoneri.

Stando a quanto riportato su X dal giornalista francese Saber Desfarges, infatti, il Paris Saint-Germain si sta già muovendo per l’estate e in cima alla lista dei sogni dei parigini sarebbe finito proprio Rafael Leao. Secondo Desfarges l’attaccante portoghese è al corrente dell’interesse del PSG, che pare abbia scavalcato tutti i concorrenti nella corsa al gioiello rossonero.

Rafael Leao lascia il Milan: il PSG vuole chiudere subito

Quasi certamente il club del presidente Nasser Al-Khelaifi dovrà rinunciare a Kylian Mbappé: la partenza del bomber transalpino viene data ormai per certa, destinazione Real Madrid. Ecco perché i campioni di Francia sono alla ricerca di un giocatore che non faccia rimpiangere l’asso transalpino: la scelta sembra essere ricaduta proprio su Leao, che pare gradire molto il corteggiamento del PSG.

Secondo quanto riferito da Sport Mediaset l’operazione è seguita direttamente da Luis Campos, il direttore sportivo del Paris Saint-Germain che conosce molto bene Leao: fu proprio lui a portarlo al Lille nel 2018, strappandolo allo Sporting CP. Tuttavia Leao ha da poco firmato il rinnovo di contratto fino al 2028 con il Diavolo: la nuova intesa prevede una clausola rescissoria da 175 milioni di euro.

Se il PSG vorrà davvero portare Leao sotto la Torre Eiffel dovrà necessariamente sborsare una cifra da capogiro. Nel frattempo il giocatore, ospite della trasmissione ‘Che tempo che fa’, ha assicurato di non voler lasciare il Milan e di non aver mai pensato di andare via. Ma se il Paris Saint-Germain paga la clausola…