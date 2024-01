Napoli, colpo sul gong: sorpresa dalla Polonia

Il Napoli come è noto ha messo in atto una piccola rivoluzione in questa sessione di mercato. Sono già arrivati diversi colpi e qualcosa continua a muoversi per accontentare Walter Mazzarri. In tal senso arrivano notizie relative ad un colpo proprio sul gong. E la sorpresa arriva direttamente dalla Polonia.

Gli azzurri in questi ultimi giorni di mercato sono sicuramente il club più attivo. Sono in corso valutazioni relative al difensore centrale dal momento che la squadra necessita probabilmente di innesti. Sembrava fatta per Nehuen Perez dell’Udinese, ma ora la trattativa si è arenata. A quanto pare, infatti, la società non era convinta vista l’importanza dell’esborso necessario. Per il colpo finale, però, arrivano notizie che spiazzano tutti. Lo staff dei partenopei sta lavorando al classico colpo sul gong. La notizia arriva a sorpresa dalla Polonia e riguarda un calciatore sul quale c’è una forte (ed accreditata) concorrenza. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Gli azzurri piazzano l’ultimo colpo di mercato

Mancano ancora poche ore e poi anche questa sessione di mercato invernale sarà consegnata agli archivi. Il club di Aurelio De Laurentiis, però, lavora ad un ultimo colpo per accontentare quelle che sono le esigenze di Walter Mazzarri.

In tal senso, stando a quanto raccontato da Ekrem Konur, esperto di mercato turco, il Napoli è seriamente interessato al talento polacco del Fenerbahce Sebastian Szymanski. Si tratta di un profilo ideale per prendere il posto di Zielinski, ormai separato in casa. Andiamo a vedere le ultime notizie su queste voci che arrivano direttamente dalla Turchia.

Napoli, occhi su Szymanski del Fenerbahce

Classe 1999, è un centrocampista che rappresenta una colonna tanto per il Fenerbahce quanto per la Nazionale polacca. Non a caso, nonostante i soli 24 anni, ha già collezionato 30 presenze e 2 gol con Zielinski e compagni. Mezzala di inserimento o trequartista, può essere l’erede naturale proprio del suo connazionale, destinato all’Inter. Il Fenerbahce, però, per il momento sembra intenzionato a blindarlo fino all’estate. Su di lui, che in stagione ha già siglato 9 gol, ci sono anche l’Arsenal, il Tottenham e la Real Sociedad. Per Szymanski, dunque, il Napoli dovrà fare un nuovo tentativo da giugno in avanti. Il suo valore di mercato è di circa 20 milioni.